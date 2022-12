Pesquisa, Oreal recompensa mulheres cientistas: € 120.000 para menores de 35 anos

L’Oréal Italia anuncia a abertura de inscrições para a 21ª edição do “Prêmio L’Oréal Italia para Mulheres e Ciência”. Os pesquisadores interessados ​​poderão se inscrever pelo site http://www.forwomeninscience. com/até 27 de janeiro de 2023. Depois disso, o sistema não permitirá que você entre e se inscreva na chamada de aplicativos. O programa, promovido em colaboração com a Comissão Nacional Italiana para a UNESCO, foi premiado em seus 21 anos de história. 106 pesquisadoresE apoiar seus projetos de pesquisa e estudos em nosso país. EU você bolsas de estudo quem será nomeado O valor de cada um é de 20.000 eurosNas áreas de ciências da vida, ciências ambientais, matemática, física, química, engenharia e tecnologia. Os projetos indicados serão examinados pelo júri do prêmio, composto por um painel de 11 professores universitários italianos e especialistas científicos, incluindo o presidente Lúcia Futano, Diretor de pesquisa emérito do Instituto Nacional de Física Nuclear. Emmanuel JulienPresidente e CEO da L’Oréal Italia, comenta o seguinte: “O Prêmio L’Oréal-Unesco ‘Para Mulheres e Ciência’ chega à sua 21ª edição este ano e assim se afirma como uma das iniciativas mais coerentes do grupo na Itália. Em 2002, Estar entre os primeiros países a lançar uma versão nacional deste programa para mulheres pesquisadoras foi um verdadeiro motivo de orgulho para nós. preenchendo a lacuna de gênero que infelizmente ainda existe nas disciplinas científicas. Esperamos receber indicações novamente este ano das mentes brilhantes que ajudarão a moldar o futuro do avanço científico.”