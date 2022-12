COVID: A combinação de arginina e vitamina C ajuda na recuperação muscular – Medicação

(ANSA) – ROMA, 02 de dezembro – Tomar uma combinação de L-arginina e vitamina C pode promover a recuperação da força e resistência muscular em pessoas com Long-COVID e pode neutralizar a perda fisiológica de massa muscular em idosos. É o que revela um estudo realizado por geriatras do Post-Covid Day Hospital da Fundação do Hospital Universitário Agostino Gemelli IRCCS, em Roma, publicado na revista Nutrients e apresentado no Congresso Nacional da Sociedade Italiana de Geriatria e Geriatria (SIGG). .



explica Francesco Landi, presidente do SIGG e coautor do estudo, juntamente com Matteo Tossatto, geriatra da Universidade Católica do Sagrado Coração.



A pesquisa incluiu 50 pessoas com Long Covid, divididas em dois grupos: o primeiro tomou um coquetel de arginina e vitamina C por 28 dias, e o segundo tomou um placebo. Os resultados mostraram que o primeiro grupo beneficiou de uma melhoria na capacidade de caminhar e na força de preensão: em particular, conseguiram percorrer mais de 30 metros no teste de medição da distância percorrida em 6 minutos a um ritmo rápido, enquanto os que não . Um aumento foi observado naqueles que tomaram um placebo. A força de preensão aumentou em 3,4 kg em comparação com uma melhora de 1 kg naqueles que tomaram apenas o placebo.



“A descoberta do efeito sinérgico da arginina e da vitamina C nos sintomas relacionados à massa e força muscular da síndrome pós-COVID indica que a suplementação diária com este coquetel é capaz de neutralizar a perda de força e resistência muscular mesmo em idosos”, acrescenta Landy.



“Este processo de perda de massa muscular pode ser retardado e parcialmente revertido com uma dieta balanceada e atividade física regular. Uso concomitante de suplementos nutricionais sob orientação médica.” (Lidando).