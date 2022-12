Gripe e resfriado? Estes são os únicos medicamentos que ajudarão sua condição

Apesar de novembro ter sido um clima bastante ameno quase todos os dias, com temperaturas acima do normal, o frio agora chegava às casas dos italianos, trazendo resfriados e gripes. Mas se você estiver doente, como pode se tratar melhor e quais são os medicamentos eficazes?

Segundo especialistas, o pico da infecção ocorrerá no final de dezembro e início de janeiro, mas muitas vezes, quando as pessoas percebem que pegaram gripe e sofrem com dores de cabeça, resfriados, nariz entupido e tosse, correm o risco de uma mistura de medicamentos que podem ser perigosos para sua saúde, bem como inúteis para o caso específico.

Antes de iniciar a orientação do farmacêutico, é bom lembrar que a melhor conduta a seguir passa por confiar nas prescrições do médico assistente após a consulta, mas se preferir o autodiagnóstico, é bom saber bem os sintomas que podem aparecer com a gripe, e isso para entender onde você vai trabalhar.

Por exemplo, se você tem nariz entupido e dificuldade para respirar, pode usar um descongestionante, que geralmente está disponível na forma de spray nasal ou para uso oral, cujos ingredientes ativos são capazes de reduzir a contração da musculatura lisa dos vasos sanguíneos de a mucosa nasal, o que reduz o fluxo sanguíneo e, portanto, o inchaço.

Remédios para gripe: o que tomar para tosse e febre

Se, por outro lado, a gripe incluir uma tosse úmida, seria bom usar um expectorante, com o qual será possível neutralizar o muco presente também com a ajuda de bebidas quentes que promoverão a dissolução do catarro. As melhores bebidas são chá, chá de camomila e leite morno, possivelmente com adição de mel, que é um excelente líquido.

Outro sintoma da gripe é a tosse seca, que pode ser combatida com antitussígenos, também chamados de antitussígenos, que impedem a estimulação das fibras que ligam os músculos das vias respiratórias, aliviando assim as dores na garganta, no peito e nas vias respiratórias, muitas vezes acompanhadas pela rouquidão. Sibilos semelhantes aos da asma.

Por outro lado, em caso de febre, é preciso começar avaliando a ingestão de paracetamol, que é praticamente o único medicamento capaz de baixar a temperatura corporal. Embora essas dicas sejam dadas por farmacêuticos especializados, é preciso ter sempre em mente que é fundamental consultar o seu médico de confiança, principalmente neste período em que até a Covid volta a apresentar altos índices de contágio.