“Precisamos de uma colaboração entre política e ciência”

“É claro que este período histórico exige que a política e o mundo da ciência e tecnologia renovem a cooperação e a cooperação mesmo na fase de planejamento do país”. Assim, Elena Bonetti, Ministra para a Igualdade de Oportunidades e a Família, em seu discurso no evento A2A “Os pontos de viragem certos – A perspectiva provincial sobre o futuro da transformação ambiental da Itália”.

Falando em inclusão e formação, Bonetti recorda a primeira estratégia nacional para a igualdade de género que, explica, “não parece focar nos temas deste encontro mas assume a mudança e a sustentabilidade, a nova visão, como um dos desafios estratégicos. E a nova implementação de transições, incluindo processos ambientais, bem como em energia e tecnologia. ”

Porque “esses desafios sobre os quais projetamos reboots são escritos desde o início assumindo o tema da competência feminina no contexto da participação plena ou serão processos que aumentarão o risco de as mulheres serem excluídas do mundo do trabalho e moldarão o mundo que não será totalmente sustentável. ”