Neve entre a ciência e as emoções. Cada arco é realmente único?

Eles são apenas minúsculos cristais de gelo, mas são capazes de infundir sentimentos e memórias. Milhões de pessoas esperam neve nessas latitudes. se você é um Snowville Ou você pertence àquele grupo de pessoas que consideram isso um incômodo, então não há como negar que a neve nos deixa crianças de novo. Tanto é assim que muitos escritores têm falado dela como Uma verdadeira obra de arte natural.

A neve

Dos flocos de neve, conhecemos melhor as clássicas formas de árvores de seis lados, que apresentam galhos elaborados e quase simétricos. A forma dendrítica é o estudo da química da água. Quando o gelo se forma no nível molecular, o ângulo entre os átomos de hidrogênio e oxigênio será sempre de 120 graus; Juntando três deles, obtemos um anel inteiro de moléculas com uma estrutura de seis lados. De fato, toda vez que uma molécula de água se liga a esse anel, ela o faz no mesmo ângulo.

À medida que o floco de neve cresce, a ligação das moléculas de água é determinada por temperatura E deumidade do ar. Como esses recursos não mudam muito com o aumento do tamanho do floco de neve, essas ligações tendem a ocorrer uniformemente nos seis pontos dos flocos hexagonais.

Molécula por molécula, o floco de neve cresce e finalmente começa a cair. Isso leva a crosta a uma nova parte da atmosfera, onde a temperatura e a umidade são diferentes, criando novas estruturas de gelo, mantendo o mesmo conjunto de ângulos.

Cada globo de neve é ​​realmente único?

Um dendrito típico consiste em aproximadamente quintilhão de moléculas individuais de água. Devido às sutis mudanças de temperatura e umidade, e ao grande número de moléculas e oportunidades de ligação envolvidas, as estruturas de gelo criadas podem ser incrivelmente diversas e complexas.

Por esse motivo, é perfeitamente possível que os flocos de neve não se formem exatamente da mesma maneira e, portanto, Não há dois flocos de neve iguais.

Ao contrário do laboratório, onde controlando rigorosamente a temperatura e a humidade foi possível reproduzir wafers duplos.

cobertura de neve

Cristais de neve nunca terminam em nuvens. Quando atingem o solo e se acumulam na cobertura de neve, começam a mudar de forma.

A neve recém-caída tende a ser leve e fofa porque os flocos ocupam muito espaço e há muito ar entre eles e eles. Mas com o tempo, ele afrouxa, compacta e engrossa.

Este processo é conhecido como sinterização É útil para construir tais abrigos de neve o iglu. Mas algumas das mudanças mais notáveis ​​ocorrem na parte inferior da camada de neve, onde o calor do solo subjacente e o ar mais frio acima interagem.

através do processo sublimação – as moléculas de água passam diretamente do gelo para o vapor, contornando a fase líquida – e ao recongelar, cristais em forma de taça com alguns centímetros de diâmetro conhecidos como geada profunda. Apesar da beleza da aparência, a geada profunda tem baixa intensidade e, quando se forma em uma encosta íngreme, existe a possibilidade de a massa de neve deslizar para dentro Avalanche.

Finalmente, da próxima vez que nevar em sua cidade, observe um floco de neve cair em sua luva, porque é quase certo que você verá uma formação que ninguém viu antes.