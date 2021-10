Para reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames, 150 gramas dessas duas frutas por semana podem nos ajudar.

A simbologia associa sorte econômica e saúde férrea com frutas secas. Essa ligação é profundamente sentida principalmente nos países do Norte da Europa, e não por acaso. Por trás dos mitos e lendas, como sempre acontece, existem fatos bem estabelecidos. Hoje vemos como pesquisas recentes revelaram o incrível efeito das nozes e do amendoim em nossos corações. Embora sejam frutas de alto teor calórico, se consumidas de forma consciente, podem ser medicamentos naturais, Aliados na prevenção de doenças cardiovasculares. O estudo em questão revelou que 150 gramas por semana dessas duas frutas secas podem nos ajudar a reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames. Os números alcançados pelos pesquisadores são incríveis e vão nos convencer imediatamente a enriquecer nossa dieta com nozes e amendoim.

De acordo com pesquisas, comer nozes e amendoim reduz o risco de morte em geral e o risco de doenças cardiovasculares. para apoiá-lo um estúdio Foi realizado por pesquisadores do Vanderbilt University Medical Center (Tennessee) e relatado imediatamente pela Veronese Foundation. O estudo incluiu uma amostra populacional de cerca de 200.000 pessoas, de diferentes raças. Cerca de 70.000 americanos são descendentes de africanos e europeus, enquanto cerca de 130.000 são asiáticos.

Em todos os grupos étnicos, a pesquisa mostrou uma redução significativa do risco de morte para pessoas que costumavam comer nozes e amendoim. Especificamente, o risco geral de mortalidade diminuiu em 17-21%. Enquanto isso, o risco de morte por ataques cardíacos ou derrames diminuiu 23-38%. O estudo também postulará uma associação entre o consumo de amendoim e a prevenção do câncer e um menor risco de diabetes tipo 2. No último ponto, no entanto, os dados não são claros e é muito cedo para tirar conclusões precipitadas.

Quantas nozes e quantos amendoins você deve consumir em uma semana para ter um coração de ferro

Pesquisa explica isso Os efeitos benéficos das nozes e amendoins no coração são devidos à qualidade dos nutrientes presente nesta fruta. Especificamente, estamos falando sobre gorduras insaturadas, vitaminas, fibras, arginina e fitoquímicos, mas também sobre propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Para otimizar os efeitos desses nutrientes, a quantidade recomendada de nozes e amendoins é de quatro porções por semana. Para uma porção de nozes, queremos dizer cerca de 42 gramas. Portanto, para melhorar a saúde do coração, 150-160 gramas de nozes por semana podem ajudar. Obviamente, estamos falando de nozes e amendoins naturais sem adicionar sal ou outros ingredientes.

