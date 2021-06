Como você volta ao tratamento? Recupere visitas ignoradas e exames devido à Covid

Centenas de milhares de visitas, exames, cirurgias e exames para câncer, diabetes e outras doenças foram “pulados” no ano passado devido ao coronavírus. Uma foto que mostra como a epidemia, além das dificuldades e mortes que causa diretamente, ameaça gerar outra longa onda que deve ser corrigida. Andrea Costa, Subsecretária do Ministério da Saúde e Ana Lisa Mandorino, Secretária Geral de Cittadinanzattiva, tentarão dar respostas ao tema como recuperar o tempo perdido, quais são os recursos e planos, durante a nova conversa “Como voltar a tratamento? Restaurar visitas e exames saltados devido à Covid ”agendada para hoje segunda-feira, 14 de junho, às 17h, no“ Allies for Health ”- o novo portal dedicado à informação médica científica criado pela Novartis Itália. Para se inscrever e participar da palestra, você pode clicar aqui.





De acordo com alguns dos dados que saíram do relatório “Vamos voltar para nos recuperar. Profissionais de saúde e cidadãos: entre Covid e as necessidades de saúde” – elaborado por Cittadinanzattiva em cooperação com a Federação de Clínicos Gerais – os inconvenientes mais relatados estão relacionados ao cancelamento de consultas e exames já agendados (ultrassonografia, etc.) de serviços prestados a pacientes com câncer) antes do início da epidemia (49,9%). Em 34,4% dos casos, os cidadãos referiram dificuldade em marcar novas consultas e exames, sendo em alguns casos impossíveis devido ao “bloqueio indefinido” das listas de espera. Tudo isso aumenta o risco de que doenças emergentes não sejam interceptadas a tempo. De acordo com dados da Sociedade Italiana de Oncologia Médica (AIOM) relatados no XXIII Pit Salute Report de Cittadinanzattiva, nos primeiros cinco meses de 2020, cerca de um milhão e quatrocentos mil testes de triagem foram realizados na Itália a menos do que foram realizados no mesmo Período Em 2019, os diagnósticos de câncer caíram em mais da metade, 64% das cirurgias foram canceladas e 70% dos pacientes interromperam a reabilitação. Além disso, dado que na Itália existem cerca de 24 milhões de pessoas com doenças crônicas, metade das quais com comorbidades, é claro que as mudanças impostas pela epidemia tiveram um impacto significativo nesta categoria de pacientes.

Hoje, superada a fase aguda da pandemia, o sistema de saúde tem que lidar com a deterioração de questões críticas já pré-Covid, como resultado de uma limitação de dez anos e exacerbação de questões regulatórias, como listas de espera . . Precisamos de um sistema eficiente, eficaz e oportuno para a implementação de medidas para restaurar o desempenho das regiões. A palestra avaliará o problema em 360 graus para fornecer respostas a essas “emergências de emergência” e fornecer ferramentas e implementação concretas que garantam igualdade de acesso aos cuidados.