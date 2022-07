Ninguém sabe, mas comer melancia pode ser ruim: aqui está o estudo

A melancia ajuda a purificar e purificar o corpo de toxinas, tem um alto poder saturante e contém muitos sais minerais. Mas um estudo revelou que tomá-lo em determinados momentos pode ser prejudicial. Você sabia disso? Vamos descobrir por quê.

A melancia é ruim para você? aqui por causa

O melão ou melancia é uma fruta típica do verão, oferece uma Formato redondo ou oval É bastante maciço e pesado, mesmo pesando 20-25 kg. Existem cerca de 50 tipos de melancias.

A melancia em uma dieta ideal, fornece energia graças aos seus sais minerais e promove a diurese, mas deve-se dizer que nem sempre é bom para você. Como explica o especialista, o Nutricionista Julia VincenzoComer muita melancia faz nosso estômago inchar. Com certeza é um ótimo comida de verãoRico em minerais, água e vitaminas. Mas não é tão inocente quanto parece.

Não tem as calorias de figos ou bananas, mas não é indiferente. Infelizmente a desculpa é Leve e bom para vocêFaz com que comamos mais do que deveríamos, o que também é errado porque é muito doce; De quem Você tem açúcar elevado no sangue que não está bem!

Após as refeições, coma no máximo dois cubos, em vez disso, você pode desfrutar de uma bela fatia como lanche! Outro truque é misturá-lo e congelá-lo para fazer um delicioso sundae. Eles terão cerca de 80 ou 100 gramas e será um lanche delicioso para desfrutar. Portanto, não exagere!

Desde que você é ganancioso por melancia, tanto velho quanto jovem. Aqui estão todas as variedades mais populares que você pode experimentar, sem sempre exagerar!

Uma variedade de melancia

A melancia é uma fruta muito popular com excelentes propriedades nutricionais, e existem muitas variedades: