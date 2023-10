Dias de pesquisa, Mattarella: “Algumas teorias ameaçam a saúde pública”

“Na era da inteligência artificial e da grande aceleração da ciência, a difusão do conhecimento continua a misturar-se com o seu oposto. É um paradoxo da nossa modernidade”, sublinhou o presidente. Seu navegador não suporta HTML5

Numa cerimónia realizada no Palácio Quirinale, Sergio Mattarella entregou os prémios no âmbito da iniciativa Research Days, promovida pela Sociedade Italiana de Investigação do Cancro. Em seu discurso de posse, entre outros temas, o Presidente também se posicionou sobre as vacinas. Durante a cerimónia de entrega do prémio, o Presidente da República destacou, em primeiro lugar, a importância de apoiar a investigação que “tem sido o principal motor do progresso humano. A dupla intuição fundadora da Airc teve valor profético. Em primeiro lugar: o cancro pode ser derrotado. Em segundo lugar: Para vencer este desafio, devemos concentrar-nos na investigação médica.” “E científica. Uma perspectiva dupla levou gradualmente à criação de consciência, participação e cultura. A Itália alcançou grandes progressos na frente da investigação do cancro.”

“Teorias irracionais e anticientíficas” Desde 1995, com I Giorni della Ricerca, a Fundação AIRC tem destacado o mundo do cancro com um rico programa de eventos para informar o público sobre os últimos avanços na investigação oncológica e para angariar novos recursos para dedicar ao trabalho dos investigadores. . Uma iniciativa capaz de angariar mais de 139 milhões de euros ao longo dos anos graças à generosidade de muitos apoiantes. Mattarella também abordou um tema espinhoso como as vacinas. “A investigação é a garantia do futuro. A investigação é a cura. A investigação de ontem já se tornou a cura de hoje, e a investigação de hoje será a cura de amanhã. Mas depois de muitas provas, e depois de ter sido provado na dramática experiência da epidemia, o os custos humanos poderiam ter sido muito maiores se não fosse a descoberta.” A resposta rápida às vacinas e as teorias irracionais e anticientíficas continuam a espalhar-se.



O paradoxo da modernidade Segundo o Presidente Mattarella, as teorias anticientíficas “não só obscurecem a visão do bem comum, mas muitas vezes ameaçam a própria saúde dos cidadãos, o que é incompatível com o artigo 32 da Constituição, segundo o qual a saúde é, ao mesmo tempo , um direito fundamental de “interesse individual” e social. Na era da inteligência artificial e da grande aceleração da ciência, a difusão do conhecimento continua a misturar-se com o seu oposto. “É um paradoxo da nossa modernidade.”



