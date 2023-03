Covid, um novo tipo de ansiedade “Arturo”. Modo – QuiFinanza

No momento em que a Organização Mundial da Saúde se prepara para declarar o fim da pandemia de Covid em 2023, surge uma nova variável que preocupa os especialistas. De fato, o declínio nos casos e mortes por Covid relatados continua no mundo, mas com uma clara recuperação nas infecções entre o leste do Mediterrâneo e o sudeste da Ásia, onde o boom é mais evidente na Índia: o país que luta contra Variante “Arthur” (XBB.1.16) – recombinante da Omicron que também ganhou destaque nas redes sociais – registra +251% dos casos em 28 dias no último boletim da OMS.

O epicentro é na Índia

Os holofotes mudaram para ele devido ao novo pico de Covid sendo registrado Índia Pode ser atribuído à descoberta de sua grande presença. O pediatra Vipin M. Vashishtha, ex-coordenador da Academia Indiana de Pediatria e membro da iniciativa Vaccine Safety Network (Vsn) da OMS, relatou o primeiro caso interceptado na China em um tweet postado por Adnkronos, e explica o momento em que a cepa foi descoberta. subespécies em 17 países, incluindo Canadá e Cingapura, para um total de 474 isolados.

Mais de 1.000 casos por dia

Para o especialista, a situação do índio deve ser monitorada, para entender se esse mutante é capaz de superar a imunidade da população que já se deparou com diversas variantes, de Centaurus a Kraken. O interesse no país é alto Pela primeira vez em 2023, o número de casos diários ultrapassou 1.100, mesmo que a tendência atual de internações e mortes não seja preocupante, segundo alguns especialistas locais. A variante Arturo também foi mencionada em um briefing técnico da agência britânica Ukhsa (a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido), que monitora quaisquer “sinais” no horizonte. Entre os que estão em destaque, por motivos que vão desde o crescimento relacionado a perfis de mutação de uma determinada espécie, também é citado o XBB.1.16, juntamente com o XBB.1.9.1 (que cresce proporcionalmente rápido e parece ser o único com uma vantagem de crescimento significativa sobre o Kraken). , embora em pequeno número), e XBB.1.9.2.

relatório do Reino Unido

Para Arturo, o relatório do Reino Unido afirma que é “uma cepa com 3 mutações Spike adicionais, encontradas tanto no Reino Unido quanto internacionalmente”, embora o “número total de amostras” permaneça baixo. A OMS ainda não cita XBB.1.16, pelo menos nas duas últimas atualizações semanais, mas relata em geral Elevado peso dos motores Omicron e da família XBB, bem como uma parcela crescente de subséries não atribuídas. Na Índia, o aumento de casos de Covid ocorre em um momento em que a propagação da doença é crescente gripe H3N2. A situação que as autoridades de saúde do país pedem acompanhamento e cautela.

Europa

Em vez disso, o crescimento de infecções na Europa está diminuindo. No geral, globalmente, de 20 de fevereiro a 19 de março, foram relatados mais de 3,7 milhões de casos e mais de 26.000 mortes, o que representa -31% e -46%, respectivamente, em comparação com os 28 dias anteriores. Até 19 de março, desde o início da pandemia, havia mais de 760 milhões de infecções confirmadas e mais de 6,8 milhões de mortes.