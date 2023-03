Ólbia. Ciência e arte no aeroporto para falar sobre esclerose múltipla

Olímpia. A esclerose múltipla é contada não apenas pela ciência, mas também pela fotografia, música e teatro. Este é o objetivo da associação Teatro Nyx de Olbia, que organiza “ações múltiplas” em colaboração com a Aism e o município.

O evento de divulgação foi agendado domingo, 26 de marçoÀs 17:00 no Aeroporto Olbia Costa Smeralda. A noite começa com as intervenções dos médicos. eles vão participar Roberto Inácio ZarboE Gabriel FarinaE Verônica Sirego E Maria Giovana Diana.

“Nosso objetivo é encontrar formas criativas para poder descrever com sensibilidade histórias de vida e sofrimento – diz Jade DegortsChefe do Teatro Nicks -. Para isso, coletamos depoimentos de pessoas com esclerose múltipla e os transformamos em monólogos teatrais. Também criamos uma galeria de fotos que conta a experiência da dor neuropática Shuaiba Al-Julaimicriador do evento.

Através da exposição fotográfica criada pelo Boulevard Degorts intitulada “The Roundabout”, Chaibia Al-Julimi revela-se. A filmagem retrata os episódios que marcaram sua vida desde 2016, quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 29 anos.”vertigem É o reconhecimento íntimo de sua história pessoal, explica Giada DeGorts. É a afirmação do corpo que carrega cicatrizes invisíveis, mas muito profundas. A fotografia é o canal que escolhemos juntos para poder narrar o sofrimento e transformá-lo em beleza.”

Durante a noite haverá um flash mob organizado pela associação que organiza o evento e uma atuação dos atores Delilah Bedouzi E Leonardo Vitagliano. A parte musical ficou a cargo de um trio de jazz, composto por Lorenzo Augusto no contrabaixo, Paul Addis na bateria e Paulo Rob na guitarra. “Enquanto associação de promoção social, estamos entusiasmados com a realização deste evento – afirma o responsável do Teatro Nyx -. Esperamos que Múltiplas açõesalém de criar uma rede de informação e apoio, pode chamar a atenção do público de Olbia para as dificuldades e obstáculos cotidianos das pessoas com esclerose na Sardenha e, em particular, em nossa cidade.

Por ocasião do encontro, o estacionamento do aeroporto (longa permanência, setores A e B) será gratuito.