Quinhentas pessoas de Piacenza sofrem de esclerose múltipla. Gloria, o diagnóstico é de 22 anos

Glória tem 27 anos. Até cinco anos atrás, ela não tinha ido ao hospital nenhuma vez. Então, uma tarde, sua visão ficou turva. Algumas horas depois, ele sentiu uma estranha sensação de formigamento na perna. Ele vai ao pronto-socorro e é diagnosticado: esclerose múltipla. glória para mim E foi assim que descobri que ela estava doente e hoje sua página “Gloconlasclerose” no Tiktok e no Instagram está ajudando a descobrir como se pode conviver com a doença.

A história de Glória é contada no episódio “Star Bean”, apresentado pela jornalista Marzia Folletti E foi transmitido pela Telelibertà: o foco estava na esclerose múltipla especificamente porque Piacenza tem cerca de 500 casos. A Aism local tem um papel importante no conhecimento e conscientização da doença, que atualmente conta com mais de uma centena de integrantes e é liderada por Dario Anzani. Ele também co-transmitiu com o vice-presidente Myriam Stefanoni, para um neurologista Paulo Emovili, para o fisioterapeuta O rei deles é Madi Yasmine E ao oncologista e presidente nacional do Cipomo Louis Kavanagh.

Eles têm a tarefa de identificar “uma patologia complexa que – explica Kavanagh – teve um aumento de casos nos últimos 10 anos”. “A patologia – ecoa Immovilli – é influenciada por fatores genéticos em 15%, mas também existem fatores de risco comportamentais”. “Fui diagnosticado com esclerose múltipla há 16 anos quando nasci – explica Stefagnoni, que também é o garante dos direitos da pessoa com deficiência – o momento do diagnóstico foi o mais difícil porque o mundo está desabando ao seu redor. também dificuldades na vida cotidiana.

“Por isso – enfatiza Inzani – a atividade da associação é importante”. “Diante de uma grande variedade de quadros clínicos, as abordagens diferenciadas também mudam de acordo com o paciente”, explica Yasamin.

Além disso, um papel importante – e tanto Stefagnoni quanto Lipini o demonstraram – também é desempenhado pelo temperamento: “lutar com o coração leve” para um e “consciente de que o bom tempo deve ser vivido até o fim” para outros certamente não cura múltiplas esclerose. Mas eles estão ajudando a enfrentá-lo dia após dia.