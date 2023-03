A matemática democratiza e supera as diferenças de gênero

A matemática é uma disciplina profundamente democrática: coloca todos os alunos no mesmo nível, por isso se presta bem a superar as diferenças de gênero. Foi o que constatou no evento organizado pela Accademia dei Lincei em Roma sobre o ensino desta disciplina.

Para o patrão da Lincei, Roberto Antonelli, “a matemática é como uma língua estrangeira, mas, diferente de qualquer língua, não podemos aprendê-la desde os primeiros meses de vida”, comenta Antonelli. “Exige, portanto, um compromisso especial baseado na capacidade lógica, e seria errado reduzir seu ensino a uma mera transmissão de conceitos.”

A conferência foi uma oportunidade para a comunidade desportiva e para todas as personalidades que trabalham na escola se conhecerem mais de perto. “Na Itália sempre houve um pensamento muito ativo sobre o ensino”, diz Alberto Tisci, presidente da Fundação “I Lincei per la Scuola” que organizou o evento. Entre os principais problemas, Tessie apontou “uma grave escassez de graduados em disciplinas STEM (disciplinas técnicas e científicas), agravada pelas diferenças de gênero e pelo fenômeno da fuga de cérebros, e uma grave falta de habilidades básicas para aqueles que abandonam a escola pelo contrário , crianças Ele freqüentemente desenvolve uma aversão genuína pela matemática e pelo pensamento científico – observa Tessie – que os pune por seu papel de cidadãos.” Parisi, a escola deveria investir em laboratórios de ciências

Por isso é importante investir muitos recursos e muitas pessoas na criação e modernização de laboratórios de ciências nas escolas, em todos os níveis, do ensino fundamental ao ensino médio, disse o Prêmio Nobel Giorgio Parisi, vice-presidente da Accademia dei Lincei. “Nos projetos de reforma do sistema escolar, não ouço falar o suficiente sobre laboratórios”, diz Parisi: “A ciência é uma atividade experimental, é essencial que os alunos possam tocá-la e experimentá-la em primeira mão, porque esse tipo de atividade leva a uma compreensão mais profunda da qual a pessoa se lembrará pelo resto de sua vida”. READ Esta é a hora perfeita para fazer exercícios e reduzir os níveis de açúcar no sangue para diabéticos Parisi também destacou a importância de abandonar a ideia de que a escola serve para cooptar a elite da sociedade: “Na verdade, o objetivo principal do ensino deve ser preparar os cidadãos do futuro, os cidadãos que viverão o século XXI ,” ele notou. “Temos que dar a eles as ferramentas para entender o que está acontecendo ao seu redor, tomar decisões informadas e entender os problemas da sociedade, que estão cada vez mais interligados com questões científicas. A coisa mais terrível que pode acontecer na sociedade é a desconfiança da ciência e o único antídoto é fazer com que os alunos entendam como funciona.” . No que diz respeito ao ensino da matemática, em particular, Parisi destacou a necessidade de apresentar aos alunos o aspecto histórico, ou seja, como chegamos às conclusões atuais, e ensinar não apenas conceitos e noções: “Os professores devem fazer isso para que as crianças aprendam aprender”, disse. “Aqueles que saem da escola sabem xingar, mas não sabem quando fazê-lo e não sabem como aplicar o que aprenderam.” Valdetara, a matemática é útil para entender a realidade.

“Matemática não é aprender fórmulas de cor, mas entender como aplicá-las. A abordagem didática que parece funcionar melhor é a resolução de problemas: você usa a matemática para resolver um problema real. A abstração surge mais facilmente se o aluno parte de problemas concretos e só assim um desafio pode ser superado e despertar o entusiasmo dos jovens”, afirmou o ministro da Educação, Giuseppe Valdetara. Ensino de Matemática: Questões Críticas, Novos Desafios, Ideias. “Essa forma de pensar deve acompanhar o aluno no dia a dia. A matemática é uma ferramenta útil para entender melhor a realidade. Alocamos milhões para ensinar disciplinas STEM, reduzir a diferença de gênero e treinar professores.” READ A academia em Cuneo foi programada para fechar por 12 dias “As disciplinas STEM são importantes porque cada vez mais empregos exigirão essas competências e poderão favorecer a ascensão social, estagnada desde os anos 1970” e “Lincei – acrescentou – poderia desempenhar um papel fundamental na formação se conseguíssemos organizar esta colaboração. “Acho importante também ficar de olho nos resultados: qualquer caminho inovador deve então ser comprovado pela análise de resultados concretos. O caminho requer a cooperação de todos. Mesmo uma grande jornada começa com o primeiro passo, que se torna importante se é feito em conjunto.” Segundo o ministro, “o estudo das disciplinas científicas é especialmente importante numa era dominada pela inteligência artificial, que não pode substituir o trabalho do professor na sua humanização. Será solidária, deve reger, mas não substituirá as escolas. As escolas não devem ensinar a usar as novas tecnologias; “Formar as crianças a terem a mentalidade certa para as usar e dominar. Nesta revolução precisamos do contributo de todos. Muito depende de conseguirmos estimular o entusiasmo. Precisamos do contributo de todos mas também dos professores , colaboração excepcional. Somente os professores podem dar conselhos concretos sobre as necessidades e questões cruciais para o ensino.”