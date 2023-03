Pular para a receita completa ⇩

Seu horóscopo: O que comemos com base no seu horóscopo? Nós revelamos tudo para você!

Esta semana, antes de se sentar à mesa ou ir às compras, deve consultar o seu horóscopo. Pode parecer estranho para você, mas astrólogos especializados decidiram dar a todos nós conselhos especiais para saber o que comemos com base em nosso signo do zodíaco.

Aqui está o que você pode comer e o que pode ser melhor evitar com base no seu signo: O segredo.

Aqui está o que você deve comer com base no seu horóscopo: Todo mundo tem sua própria comida para a semana.

Seu horóscopo, o que você pode comer e o que seria melhor evitar

O horóscopo culinário pode indicar exatamente isso O que você quer comer Hoje em dia, mais precisamente em A semana de 20 a 26 de março. Então, vamos descobrir quais alimentos são recomendados com base no seu signo do zodíaco.

Se você é um Touro Você terá um pouco mais de tempo livre do que derretido, então você também pode Orgulhe-se de preparar essas receitas elaboradas Que geralmente você evita porque são complicados, por exemplo, você pode fazer uma receita básica de carne e legumes ou uma carne bem cozida. Se você é virginiano, precisa se reabastecer de vitaminas com frutas cítricas.

Capricórnio experimentará dias em que será mais sociável do que o normal e poderá receber amigos mesmo em casa ou tomar um aperitivo ao ar livre. De qualquer forma, sugerimos que você se entregue a esse estado Spritz e alguns aperitivos.

Câncer, Escorpião e Peixes terão que comer muito peixe, pois nesse período terão que fazer muito esforço mental, tanto no trabalho quanto na vida privada, e assim poderão estocar fósforo. Gêmeos, Libra, Aquário Eles precisam de muita energia, então vá para Frutos secos e queijo. Vamos descobrir quais outros sinais você deve comer com base no seu signo.

Alimentos recomendados com base no seu signo do zodíaco

Aqui está o que você deve comer de acordo com seu horóscopo se for um signo de fogo:

Você é Áries, parece que hoje em dia terá muitos compromissos profissionais, então o A sugestão dos astrólogos é escolher algo rápido. Recomenda-se, portanto, o uso de massas cozidas no forno, para que possam ser preparadas com antecedência e saboreadas mesmo em temperatura ambiente, ou sanduíches rápidas, mas saborosas.

Os nascidos sob este signo Leão Até sexta-feira ele pode ter uma alma um pouco pé no chão, mas com certeza vai se recuperar: é hora de se tratar bem. Chocolate doce.

o Sagitário Ele se sentirá muito cansado e por isso é necessário repor as energias descansando bem, por isso é recomendável comer um pouco saladas, ou pratos frescos à base de bresaola, legumes e muitos espinafres, É rico em ferro porque assim você dormirá profundamente e dormirá bem e também ficará cheio de vitaminas e magnésio.