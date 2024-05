“Clássicos Europeus e Ciência” na Biblioteca Regional

Messina – Novo agendamento com o mês de maio para livros da Biblioteca Universitária Regional “Giacomo Longo” de Messina. “Os Clássicos e o Nascimento da Ciência Europeia” será apresentado na sexta-feira, 24 de maio, pelas 18h00, na Sala de Leitura, do Dicionário de Ciências e Técnicas da Grécia e de Roma fundado e dirigido pela Professora Paola Radici Colas (editado por Fabrizio Serra , Pisa-Roma, 2010-). O volume foi editado pela própria Radici Colas, ex-professora de filologia clássica da Universidade de Messina, e Giuseppe Solaro, professor de filologia clássica da Universidade de Foggia.

Livros de maio

Este evento insere-se na programação do instituto que preparou por ocasião do Mês do Livro de Maio de 2024, sob o título “O Livro… Nossa Liberdade”, no primeiro episódio da campanha nacional de Sybil “Lib(e)ri” di to know ”, em nome da investigação e investigação histórica.

Após a saudação institucional e apresentação do Diretor, Tomasa Siragusa (foto), que passará a exercer as funções de Diretor, o Professor Giuseppe Ramires, investigador independente, e Liliana Restuccia, ex-Académica de Física e Matemática da Universidade de Messina. Ele fala.