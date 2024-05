Celular, quando você dorme, nunca coloque aqui

Não o carregue enquanto dorme, pois seu celular é extremamente prejudicial.

Hoje em dia, praticamente nenhum de nós sabe Dispense seu smartphone. Por um lado, este dispositivo é muito útil porque permite manter contacto com qualquer pessoa, esteja perto ou longe: chamadas, mensagens, videochamadas mas também entretenimento, redes sociais, trabalho e eventos ao seu alcance com um smartphone.

Por outro lado, este dispositivo Pode ser viciante, especialmente em crianças pequenas. No longo prazo, torna-se impossível viver sem o smartphone, pois você se sente perdido, sem a possibilidade de ficar conectado e fora de contato com o mundo de uma forma ou de outra.

Além das consequências para a saúde e a estabilidade mental, um smartphone pode ter consequências graves Consequências também na saúde físicaPrincipalmente se você mantê-lo ao lado da cama à noite. Aqui está o que aqueles com esse mau hábito arriscam.

Smartphone na mesa de cabeceira? Aqui está o que causa isso

De acordo com um estudo recente publicado por cientistas britânicos, manter o telefone na mesa ao lado da cama e deixá-lo carregando durante a noite pode aumentar a probabilidade de… Eles sofrem de diabetes e obesidade. A razão pode ser encontrada na produção de melatonina: um ambiente escuro ajuda a produzir melatonina, então o sono será mais repousante. Em contrapartida, a radiação emitida por um dispositivo tecnológico Isso interromperia a produção desse hormônio Portanto, o conforto será pior.

Desequilíbrios metabólicos, como aqueles relacionados ao ciclo sono-vigília, podem então ocorrer Promoção de transtornos de peso E problemas semelhantes, como diabetes, onde um bom sono é essencial para mantê-los afastados tanto quanto possível. De acordo com este estudo, o valor da radiação eletromagnética de um smartphone é de 2,3 miliGauss e, após o carregamento, sobe para 3,4 miliGauss.

Outro estudo confirma isso

Este primeiro estudo foi confirmado por um segundo estudo realizado por investigadores da Universidade de Granada em 2014, seguido de outro estudo da Universidade de Manchester.

Ambos confirmados usando um dispositivo como computador ou smartphone à noite Pode causar obesidade: “A exposição à luz azul durante três horas à noite teve um efeito agudo na fome e no metabolismo da glicoseIvy Cheung, da Northwestern University, em Chicago, explicou, acrescentando que um bom sono tem um impacto positivo na saúde e no bem-estar. Obesidade, bem como diabetes e, portanto, as doenças que podem levar a ela Apoplexia ou Ataque cardíaco Fatal.