A terceira edição será realizada de 23 a 25 de maio

Conversano (BA) – Amanhã, quinta-feira, 23 de maio de 2024, a partir das 9h30, acontece a terceira edição do Palestras do festival em ciências Que será realizado em eles falam até Sábado, 25 de maioO festival é organizado pela Fundação Di Fagno em cooperação com a Universidade de Bari Aldo Moro e o Instituto Politécnico de Bari. A abertura conta com a presença do Reitor da Universidade de Bari, Stefano Bronzini, do sociólogo Derek de Kerkhoff e de vários jornalistas. e professores. Que falará sobre ciência relacionando-a com o que vivenciamos todos os dias. O festival, que terá início com o tema “Permanecer Humano na Era da Inteligência Artificial”, é o primeiro evento dentro da programação cultural do festival. Fundação Di Fagno “Armazéns de Conhecimento de Grãos” Este ano centrou-se no tema “Descobrir o Futuro” que terá continuidade em setembro com a 20ª edição do Lectorinfabula.

Nesta edição do Lecturer in Science, tentaremos entender quais são as vantagens da inteligência artificial, os aspectos positivos e negativos também, comparar o lado técnico com o lado humano, e ler o nosso dia a dia a partir de um aspecto ou de outro .

As duas primeiras datas são às 9h30 como parte dos Lecter Boys. Na sala de reuniões do Mosteiro de San Benedetto, com Forte Come il Sole (projeto GECO), nos perguntaremos se é possível criar uma sociedade feliz onde haja energia, calor e luz para todos. A socióloga Rosa Tiziana Bruno falará sobre um livro nascido de caminhos de planejamento conjunto sobre temas de energias sustentáveis ​​e renováveis ​​no âmbito do projeto GECO de 2019 a 2022 com escolas e instituições de ensino da zona de Pilastro, em Bolonha.

Porém, na sala da biblioteca comunitária será a vez do jornalista e editor central do Focus Vito Tartamella com seu livro Salame no Espaço (Edições Dedalo). O primeiro conjunto de pegadinhas que pregou e, em alguns casos, mudou a história da ciência. Pegadinhas organizadas por cientistas, de Leonardo da Vinci a Einstein, e revistas como Science and Nature ou mesmo NASA e CERN em Genebra. Para descobrir o lado divertido da ciência e aprender enquanto se diverte.

Às 10h30 no “M. Marangelli” conversa com o reitor da Universidade de Bari Stefano Bronzini e Cristiana Castellotti, chefe de atualidades e programas aprofundados da Rai Radio3. Falaremos da Universidade do Futuro porque a IA também está fazendo desenvolver as universidades italianas: não apenas a informação, a engenharia industrial, a automação, a ciência da computação e a ciência de dados. Humanidades também inclui cursos relacionados ao mundo da inteligência artificial. Existem muitas possibilidades para os alunos escolherem caminhos específicos onde o futuro é dominante.

Seguiu-se “In a Distant Sky”, a primeira sessão dedicada ao prémio que leva o nome da criadora e curadora da Rai Radio 3 Scienze, Rossella Panarese, e criada em colaboração com a Rai Radio3. A partir do tema “Inteligência Artificial: Conte-me sobre o futuro”, os participantes da segunda edição do Prêmio Rossella Panarese construíram seu próprio podcast. Grupos concorrentes exibem seus trabalhos. Amanhã o IISS Alpi Montale de Rutigliano e o Liceo Simone Morea de Conversano o farão.

Às 17h, na esplanada da biblioteca comunitária, acontece a oficina Amanhã penso em nós, organizada pela educadora ambiental Laura Capra. “Quem sabe se as sementes por si só sabem se são de aipo ou de pepino. Você, por exemplo, tem certeza de como serão quando estiverem maduras?” Workshop para meninas e meninos de 4 a 6 anos.

Também às 17h00, na Sala de Conferências San Benedetto, o foco será a imaginação com Marco Romeo, fundador da Inbibo srl, Riccardo Viel, professor do Departamento de Pesquisa e Inovação Humana da Universidade de Bari, Francesca Vescia, professora do Departamento de Direito da Uniba, e Danilo Cifano, Delegado de Planejamento Europeu do Departamento de Pesquisa e Inovação Humana da Universidade de Ciência da Computação da Universidade. A questão que deve ser respondida é: Como é que a IA generativa se aplica aos campos da criatividade? Da cinematografia ao entretenimento, a tecnologia mudará as necessidades de competências do setor e, com ela, os percursos de formação, bem como os impactos na proteção da propriedade intelectual.

Às 18h, na Sala da Biblioteca Comunitária, a coordenação do Scintille retorna com a Engenheira Chefe de Gestão da Brainpull, Bessie Di Franco, o Consultor Salesforce Antonio Popolizio – Líder Técnico – Desenvolvedor Chefe da Brainpull e Filippo Gianozzi, Secretário Geral da Fundação Di Vagno e Palestrante em ciência. O medo da inteligência artificial tem raízes na nossa cultura, alimentada por décadas de representações de ficção científica de robôs desonestos, superinteligência malévola e apocalipse tecnológico. Romances que podem ser ótimos, mas distorcem a realidade complexa da inteligência artificial e suas implicações no mundo real.

Pelas 19h00, na mesma sala, realizou-se uma reunião do Observatório “Alegria no Trabalho” intitulada 1º de Maio Yin Mao. Competências digitais, inteligência artificial e o futuro do trabalho. Quanto à conversa entre o jornalista Dionisio Ciccarese, sociólogo e diretor científico da Fundação Media Duemila, Derek de Kerkhof, e Maurizio Del Conte, professor de direito do trabalho na Universidade Bocconi de Milão, começaremos com uma frase dos mais famosos (vivos ) escritor de aforismos transmitidos ao mundo por Fabrizio Caramagna: “Em 2074, no dia 1º de maio, foi comemorado o Dia do Trabalho: apenas um dia. Seu nome era Yin Mao. Ele estava cercado por inteligência artificial e robôs, e era o único com emprego no mundo inteiro.

O primeiro dia de aulas de Ciências terminará às 20h30 na Igreja de San Benedetto com uma aula/concerto de cordas e cordas. Uma orquestra de cordas pode revelar os segredos do universo? A vibração de uma corda “invisível” pode gerar harmonia perfeita no mundo? A música pode explicar a origem do universo? Discussão sobre a relação entre música e física com o som do piano com Alessandro Delaire, professor de matemática e física da Escola Secundária Salvemini de Bari, Ezio Sardella, professor de física da Escola Secundária Simone Morea de Conversano e Antonio LoRusso, Presidente da a Sociedade Cultural Musical – Centro de Estudos “Giuseppe Piantoni”.

“Lecturer in Science” é promovido e organizado pela Fundação Vagno em colaboração com a Universidade de Bari “Aldo Moro” e o Instituto Politécnico de Bari, com o apoio e patrocínio do Ministério da Cultura e do Departamento de Turismo e Cultura da Puglia Região. E a cidade de Conversano. Os parceiros de mídia do festival são Rai Radio 3 e Pagina’21. Os parceiros são Brainpull e Aesse Soluzioni Informatiche Proattiva. Em colaboração com a Sociedade Cultural Musical – Centro de Estudos de Conversano Giuseppe Piantoni, a Sociedade Astronômica Pugliese, TeLoLeggoInFaccia e a Biblioteca Bloombook.