Aposentados italianos no exterior, depoimentos: «Impostos mais baratos, amigos e diversão: vivemos melhor aqui»

“Ouça-me, venha. Você se sentirá muito confortável e enriquecido com experiências.” Mário não tem d. Qualquer dúvida quando está no Facebook, no grupo Italianos do Algarve Portugal, com mais de 9.600 seguidores, responde a Marie, que pretende mudar-se. Basta percorrer as postagens para entender os motivos do conselho. Renato M. menciona, antes de tudo, “uma enorme carga tributária”. Mais histórias de reformados italianos que fugiram do país para se mudarem para o estrangeiro – para Portugal mas não só – movimentam a web, entre páginas sociais dedicadas, fóruns e testemunhos em vídeo. A opinião de todos parece ser a mesma: vivemos melhor e gastamos menos. “Em muitos países europeus, os impostos sobre as pensões são muito mais baixos do que em Itália”, confirma Loredana D., “aposentada no sector público”. Isso é suficiente para levar muitos a sonhar em se mudar. Acima de tudo, organize-o.

Reformados italianos no estrangeiro, repressão do INPS aos “residentes” em paraísos fiscais: novos controlos a caminho

“O meu marido e eu pretendemos, dentro de alguns anos, mudar-nos de Itália para Portugal, de preferência (é claro) para uma zona onde também vivam outros italianos”, escreveu Enza K.. “Gostaríamos primeiro de sair de férias no próximo verão, nos casar e ver se realmente gostamos.” Afinal, ao sair por uma semana ou quinze dias no verão, muitos tomaram a decisão de mudar de vida. Remo, ex-banqueiro, natural de San Benedetto del Tronto, que trabalhava entre Marche e Abruzzo, foi assumido pela Madeira como reformado. “Já estive lá três vezes e sempre tive vontade de me mudar para esta ilha por longos períodos. A Madeira é uma ilha muito distante do continente, por isso achei por bem parar no principal território português.” No entanto, vai frequentemente de férias para a Madeira. As vantagens são muitas, entre o clima, as belezas naturais e o custo de vida : “Por sete, oito euros, à noite come-se frango grelhado, com todos os acompanhamentos, e a quantidade é farta.”

uma agência

Remo contou sua história no canal Story Hunters TV no YouTube, como Mara e Dino. “As pessoas estão saindo da Itália, que é muito bonita, pelo bem dos próprios italianos – comenta Dino – antes de mais nada, do governo, que não coloca os cidadãos italianos em condições de viver decentemente, a partir da aposentadoria”. São muitos temas, segurança e injustiça. Ele continua, dizendo: “Quero viver os últimos anos da minha vida com um pouco de paz”. Para se mudarem, o casal recorreu a uma agência e, depois de avaliar Tunísia, Espanha e Portugal como possíveis cenários, escolheu Lisboa. “Quando voltei da agência, mas só no dia a dia, falei para ele: ‘Tudo bem, Dino! Encontre o voo e vamos embora. Pagamos a agência e vamos embora. Chega”, confirma Marra. E assim fizeram. Sem hesitação e sem arrependimento. Andrea, por outro lado, escolheu a Tunísia para a sua vida de reforma: “Pensamos na Tunísia como um lugar um tanto marginal, mas não tanto em comparação com. no sul da Itália é próximo e semelhante, comparado ao norte da Itália. “Há muitas coisas que funcionam exatamente da mesma maneira.” Da Tunísia, especificamente de Hammamet, Sonia e Marco, Roman, aposentado, falam sobre si no YouTube, no canal TotToc Tunísia. “Quando ainda trabalhava tive a ideia de vir para a Tunísia, porque não podíamos mais morar na Itália. “Não dá para fazer isso com o salário, é pior na aposentadoria”, diz Marco. “Saímos da Itália com relutância, parte do nosso coração está lá, mas aqui vivemos muito bem.” Antes de ir, ele pesquisou online, procurando depoimentos e perguntando nas redes sociais, ouvindo experiências que outras pessoas já tiveram. Então ele foi embora. Hoje ele está feliz.

as compras

Os amigos não faltam, a diversão também, enfim, a qualidade de vida é definitivamente superior. “Quando vou às compras fico feliz. Quando você gasta vinte dinares, você pensa: quanto!” Aí você faz as contas e o custo é de cerca de seis euros. Vá comprar camarão e peixe. Encontrei atum fresco por trinta dinares. “Estamos felizes por voltar à Itália para visitar os nossos filhos – acrescenta Sónia – mas metade dos nossos corações ainda está aqui. É muito bom.” Então, quando você sai para ir para casa, paradoxalmente, você sente vontade de sair novamente em breve.

