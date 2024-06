Chiara Ferragni, correm boatos sobre seu suposto relacionamento com a médica ortopedista Andrea Bisciotti

O que há no meio? Chiara Ferragni e Fedez O casamento já é uma realidade, salvo reviravoltas inesperadas, e parece que ambos seguiram caminhos diferentes, até no amor. O rapper parece muito próximo da modelo francesa Garrance outro, Com apenas vinte anos, foi (talvez) bastante conhecido no festival Coachella e esteve ao seu lado em diversas ocasiões recentes, desde o Grande Prémio do Mónaco a algumas saídas em Milão. Chiara Ferragni, por sua vez, está oficialmente solteira, embora nas últimas horas tenham insistido muito os rumores de que ela é muito próxima de um jovem ortopedista da Toscana. Andrea Bisciotti.

Fedez à solta sobre Chiara Ferragni: “Era uma relação tóxica, nos machucamos”. Convidado de GrenBaud no Twitch, o rapper falou sobre a relação pouco saudável com a ex e seu círculo: “Nunca tolerei o meio ambiente”, sobre os filhos Leon e Vittoria, “Ragione di vita”, e sobre a possibilidade de voltar para Sanremo

A indiscrição vem DagóspiaMas – como acontece frequentemente em alguns casos – não chegou qualquer confirmação por parte dos directamente envolvidos, que têm o cuidado de não alimentar rumores. Nascido em 1993, Bisciotti é seis anos mais novo que o influenciador, é natural de Pontremoli e trabalha na Humanitas de Milão. Segundo rumores, ela conheceu o influenciador graças a amigos em comum e é também por isso que tem frequentado regularmente o Forte dei Marmi recentemente. A última vez que regressou do torneio internacional de ténis em Roma foi em maio passado. Quem sabe se Versilia, que sempre foi foco de tantos amores de verão, ficará prisioneira, mas o certo é que os boatos se espalham com certa persistência.

Conteúdo do Instagram Este conteúdo também pode ser visualizado no site Surge de. READ “Participar foi o maior erro da minha vida.”

Ferragni deixou o passado para trás? É difícil dizer, porque até poucos dias atrás os rumores a queriam ao seu lado emes killa, Um rapper como Fedez e não amigo de Fedez devido a algumas declarações que fez em 2023 a este último durante o podcast Musgo selvagem Em relação à prisão de outro rapper Shiva. Dirigindo-se ao governador da Campânia, De Luca, Fedez disse que as gangues de estilo americano estão se espalhando, apoiadas pela cena dos caçadores furtivos. Palavras que Emmys Killa não gostou: “Fique com os influenciadores.” Responder. E daí a geada. O facto de Ferragni ter estado ligado a ele nos últimos dias trouxe inevitavelmente o assunto de volta à tona. Mas o influenciador irá em uma direção completamente diferente. No entanto, os únicos vestígios da associação com Andrea Bisciotti limitam-se ao acompanhamento mútuo nas redes sociais. Além disso, ele também tem uma conta privada no Instagram. Se houver uma conexão, ela é altamente blindada.