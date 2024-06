Tap Air Portugal lança Altitude Flm Festival: inscrições até 30 de junho

A TAP anuncia o lançamento do seu primeiro festival de cinema a bordo, o Altitude Film Fest, uma iniciativa que celebra o mundo do cinema e pretende oferecer experiências únicas aos passageiros da companhia aérea, ao mesmo tempo que promove Portugal, a sua cultura e tradições. As inscrições para o festival são gratuitas e as inscrições estão abertas até 30 de junho de 2024.

Este festival oferece aos passageiros da TAP a oportunidade de desfrutar de uma seleção exclusiva de filmes durante o voo, proporcionando-lhes uma nova dimensão de entretenimento a 30.000 pés.

O Altitude Film Fest oferece a autores de cinema de todo o mundo a oportunidade de competir em duas categorias: Documentário e Curta Ficção, e ver os seus filmes exibidos e avaliados numa das maiores salas de cinema de Portugal: o entretenimento de bordo de longo curso da TAP Portugal sistema. Aviões. Uma das condições para a inscrição de filmes é que estes tenham como foco a cultura portuguesa e/ou que parte do filme seja filmado em território português.

A TAP nomeará um júri composto por personalidades ligadas ao mundo do cinema para cada categoria que será responsável pela exibição e seleção dos dez filmes finais. Estes filmes estarão então disponíveis no sistema de entretenimento de bordo da TAP durante o mês de outubro de 2024, para que os passageiros possam assisti-los e participar na seleção dos vencedores através de uma votação na plataforma de entretenimento.

Os vencedores serão selecionados em duas etapas distintas: 40% da pontuação final será determinada pelo júri oficial do festival, formado por especialistas da indústria cinematográfica, enquanto 60% da pontuação final será determinada pelos votos dos passageiros que viajaram no voo. A bordo TAP que contém o sistema de entretenimento de bordo.

Os vencedores do Altitude Film Fest serão revelados numa cerimónia de entrega de prémios no dia 5 de novembro de 2024, Dia Mundial do Cinema, em Lisboa. Os filmes vencedores do grande prémio de Melhor Filme Narrativo e Melhor Filme Documentário serão premiados com um voucher no valor de 3.000€ cada para viagens na TAP Airlines. Na verdade, o prémio visa não só reconhecer a excelência artística e narrativa dos filmes vencedores, mas também proporcionar aos cineastas a oportunidade de explorar novos horizontes e de se inspirarem em novas experiências em todo o mundo.

Todas as informações sobre o Altitude Film Fest estão disponíveis neste endereço: https://www.flytap.com/altitudefilmfestival