“Tenho que fazer quimioterapia novamente, me sinto muito cansada e frágil.”

“Vou começar a quimioterapia novamente. Terminarei no final de junho, perto do casamento de Paolo e Clizia.” Com estas palavras Eleonora Giorgi, que completou recentemente 70 anos e foi diagnosticada com a doença no final de novembro de 2023. Câncer O pâncreas, e deu notícias sobre seu estado de saúde logo após a operação.

A atriz precisou estar no estúdio Pomeriggio 5 para o episódio de sexta-feira, 14 de junho, para lhe dar um abraço Mirta Merlin Mas ela não conseguiu: sua energia estava muito baixa. A este respeito, Eleonora Giorgi quis dar algumas atualizações sobre sua saúde. “Eleonora eu queria te abraçar, mas apesar de tudo você conseguiu estar aí. “Apesar de todas as adversidades, muito bem”, enfatizou a emissora.

Provérbios de Eleonora Giorgi

“Querida Mirta, conseguimos, mas só falo ao telefone”, destacou Eleonora Giorgi. Obrigado por me chamar de tigre, mas estou sendo bombardeado por tratamentos muito perigosos que existem graças a Deus. E então ao invés do pós-operatório normal de quimioterapia profilática (como eu imaginava) na realidade tudo é muito mais difícil e por isso não pude ir até vocês. Mas pelo menos o telefonema foi assim.” “Não me esqueço quando você me disse: ‘Estou num período em que me sinto muito vulnerável, mas me sinto protegida por você'”, incentivou Mirta Merlino com olhos brincalhões. . «Você é uma mulher que protege, tem uma força incrível – enfatizou Eleonora -. Você é uma modelo.” Ela explicou: “Às vezes me sinto bem, e até consigo ser gentil, mas infelizmente ontem foi como uma nuvem, a quimioterapia é assim e me deixou abraçar todos os fãs que são muito próximos. para mim.”

