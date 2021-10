Eventos de fim de semana nos dias 15, 16 e 17 de outubro

Os dias de outono da FAI estão de volta com muitas oportunidades para visitar e aprender sobre nossa beleza, em seguida, festivais e celebrações com produtos sazonais. Os cidadãos de Varese e Carono Bertosella voltaram às urnas para eleger o prefeito na volta da votação.

Eventos

troca – Após adiamentos devido ao mau tempo, o Tradate comemora os 50 anos da Pro loco na Villa Truffini. Domingo, 17 de outubro, a partir das 9h30 Festas pro loco do cinquentenário, com aperitivo para todos – leia o artigo

Lovinita – Domingo de Castanhas e Doces na Zâmbia com amigos de Campo de ‘Fiori. O Festival Social Tradicional da Castanha terá lugar na Zâmbia a partir das 14h00 – leia o artigo

Porto Ceresio – Um encontro cultural no Botel em Porto Ceresio, Ariana Dagnino apresenta o “Quinteto Istambul”. Na sexta-feira, 15 de outubro, às 18h, o escritor e jornalista falará com o diretor da Varesenews sobre temas multiculturais. O encontro acontecerá na primeira infraestrutura flutuante do projeto Caravanserai4.0 – leia o artigo

Pesuzu Sábado “Pink” em Bisuzu: encontros e esportes para a prevenção do câncer de mama. Andos Varese e aBRCAdabra, em colaboração com a direção, organizaram reuniões a partir das 14h30. As vitrines serão tingidas de rosa – leia o artigo

Verbania – Em Verbania, fim de semana dedicado à arte do “bom combate”. Quatro encontros para aprender como apoiar as atitudes de um indivíduo de forma construtiva, cívica e também divertida – Leia o artigo

mentiras – Em castanha Erbamolle e vinho esmagado. Festa a partir das 14h ao lado da Capela Santa Caterina – leia o artigo

Cassano Magnago – Sposi no acesso à Villa Buttafava. Domingo, 17 de outubro, das 14h00 às 19h30, no maravilhoso cenário da Villa Buttafava, a feira volta para organizar melhor o seu casamento – leia a reportagem

Olona Olona – Olgiate Outubro celebra o Festival de Outono. O programa da festa de outono em Olgiate Olona, ​​marcada para domingo, 17 de outubro, no jardim da Villa Gonzaga – leia o artigo

ARSAGO SEPRIO A Arte e o Pólo da Cocagna: Arsajo celebra o Festival de 3 de Outubro. Um fim de semana repleto de grandes comemorações, com a chegada do outono: muitos eventos programados, a começar pela Bienal Artisti Varesini – leia a reportagem

os marcos da cidade – Última chance em 2021 para viajar no trem a vapor no Lago Maggiore. Domingo, 17 de outubro Último ronco em locomotiva, bancos de madeira, maçanetas de latão: dia diferente do turista – Leia o artigo

Santa Maria Maggiore – O festival “Fuori di Zucca” volta a Santa Maria Maggiore. Sábado, 16 e domingo, 17 em Val Vegetsu – um momento para celebrar as cores e sabores do outono – Leia o artigo

Porto Ceresio – Um fim de semana dedicado à modelagem com ‘Mini Tracks on Ceresio’. Na Sala Luraschi será possível ver vários trens “girando”, cento e sessenta vezes menores que um real – leia o artigo

Dias Especiais de Outono

Tempo livre – Dias Fai D’Autunno 2021: Compromissos em Varese e Varese de 16 a 17 de outubro. Delegações e voluntários do Fundo Italiano de Meio Ambiente organizaram visitas a vários lugares da região de Varese, geralmente fechados ao público. Aqui estão as datas – leia o artigo

Casquiago – Com Fai D’Autunno 2021 por dia para descobrir Casciago. Por ocasião do fim de semana de sábado 16 e domingo 17 de outubro, a delegação e o grupo de jovens da FAI em Varese organizam visitas à bela cidade de Varese – leia o artigo

virginal – Com a delegação de Fai del Seprio para descobrir o Vergiate e o Cuirone. Os dias de outono Fai estão de volta e visitas a monumentos e locais da comunidade estão planejadas para a ocasião. Compromisso para sábado, dia 16 e domingo, dia 17 de outubro, visitas com hora marcada – leia o artigo

Casquiago Madworkshop Abroad está aberto para os dias de outono da FAI. Instalações performáticas foram criadas dentro e fora da igreja não consagrada de San Giovanni in Casciago – leia o artigo

Artes e galerias

Galeria de fotos – Na Galeria Maga apresentada por Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini. A exposição apresenta o projeto vencedor da oitava sessão do Conselho Italiano, o Programa para a Promoção da Arte Contemporânea no Mundo da Direção-Geral da Criatividade Contemporânea do Ministério da Cultura – leia o artigo

diverso – Terceiro fim de semana da Oktoberfoto 2021. O fim de semana audiovisual terá início na sexta-feira, 15 de outubro, na Sala Montanari em Varese – leia o artigo

Cairo – O último trabalho de Chico Colombo em Deir Kairat. A exposição com as últimas pinturas do artista segue até o dia 17 de outubro – leia a reportagem

Cassano Magnago – A exposição de Ivan Toso e Yvonne Amaral será inaugurada na evocativa Antiga Basílica de San Giulio in Cassano. “L’incontro” é o título da exposição coparticipada pelo mosaicista Ivan Toso e pela artista portuguesa Yvonne Amaral, com curadoria de Emanuela Rende – leia o artigo

Diversos – Maravilha da montanha na filmagem de Carlo Meazza. Por ocasião do 90º aniversário da fundação do Grupo Alpini de Varese, a Galeria Ghiggini acolhe uma exposição fotográfica sobre o tema da montanha – leia o artigo

Orta San Giulio Na Orta San Giulio, a artista automotiva que transforma carros em obras de arte. Stefano Berardino imortaliza em sua oficina as memórias e os sentimentos das Quatro Rodas sobre Tela – Leia o artigo

ARSAGO SEPRIO – A exposição da 15ª Bienal de Artistas de Varese está de volta. A revista comemora trinta anos de organização do evento apresentando os melhores artistas que atuam na região – leia a reportagem

Morbio Inferior – Os fósseis do local da UNESCO Monte San Giorgio tornaram-se uma atração no centro de Cerfontana. De 16 a 23 de outubro, o Museu de Fósseis Meride apresenta a exposição “Tesouros Escondidos” no Shopping Morbio Inferiore – leia a reportagem

Como – “O que sobrou de Mao e Lenin” em Como falando sobre a arte chinesa e russa. Sessão de reuniões “Próxima parada: Pequim. Caminhos de descoberta, debate e percepção na China de hoje” – Leia o artigo

Chiaso Apresentação de “Trens entre a arte, a gráfica e o design” no Max Museum de Chiasso. Uma jornada articulada dentro do mundo ferroviário, consistindo de obras de arte, pôsteres, elementos de design, brochuras, cartões postais e muito mais – Leia o artigo

Esportes

eu nado Uma noite para descobrir a natação no gelo com o campeão Paolo Chiarino. Sexta-feira à noite é a data do encontro com o grande campeão da natação em águas geladas que cruzou o Estreito de Bering, o Círculo Polar Ártico e a Sibéria – leia a reportagem

A equação – “IncludiAmo”: passageiros portadores de deficiência e sãos junto com o “parque” de Cislago. No domingo, 17 de outubro, foi organizado um encontro duplo: o Campeonato Regional de Atletismo Fisdir e a competição geral sob os auspícios da Fise. A nadadora paralímpica Martina Rabolini também está na sela – leia o artigo

Ciclismo – Panathlon na sela Cittiglio para lembrar o Panda com passeios abertos a todos. A data é domingo, 17 de outubro. A fórmula escolhida é a de um randonnée com percurso de 50 quilômetros e saída livre entre 9h e 9h30 – leia o artigo

Caviar a um preço Pedale e corra no Vale da Boia, o Valbossa Offroad Duathlon está de volta. A prova, promovida pela Valbosa, inclui um minicurso no green entre Cavaria, Bisnat e Grago. Correr e pedalar em uma mountain bike – leia o artigo

futebol americano Encontro duplo com Varese durante o fim de semana, ingressos à venda. No sábado, 16º time Sub-19 contra o Bourgeosia, no domingo, 17º, Divisão 4, jogo contra o Chery. Como comprar cupons – leia o artigo

flutuação – No Arcisate, o primeiro troféu dedicado a Giovanni Pallotta e Giancarlo Gomero. A prova de bike está marcada para domingo, dia 17 de outubro, a partir das 8h30. As inscrições vão até a sexta-feira anterior – leia a matéria

Música

BUSTO ARSIZIO A música ao vivo está de volta ao Gagarin Club com Bluedaze. O encontro com eles / Dream Pop é no sábado, mas o clube está aberto todas as noites com cozinha, bar e biblioteca – leia o artigo

Lugano – “Concertos Espirituais”, em Lugano, a Orquestra Suíça Italiana leva Bach à catedral. Sábado, 16 de outubro às 15h45 na Catedral de San Lorenzo Concerto gratuito de música de câmara Tudo sobre Johann Sebastian Bach e seus concertos de violino – leia o artigo

livros

Castillion Olona No castelo de Monterosso di Castiglione Olona, ​​O Mercador da Felicidade de Elio Rimoldi. No sábado, dia 16 de outubro, às 16h30, será lançado o terceiro volume da autora sobre o tema felicidade. Segue-se uma degustação de vinhos da cooperativa Valli Unite e produtos da fazenda Pian del Lares, conforme relatado em duas experiências no livro – leia o artigo

temperar natureza

Castillion Olona – O que é bom em nossas terras? Uma caminhada de 1000 anos de Castiglione Olona ao Mosteiro de Torba. Um roteiro adequado para todos, imerso em história, na natureza do RTO Rile Tenore Olona Park e ao longo dos passos de antigos imperadores – leia o artigo

temperar natureza – Cena “Folhagem” com as cores do Oásis Xenia. Uma série de iniciativas dedicadas aos visitantes que desejam descobrir a natureza do Oásis Zenia em uma das épocas mais maravilhosas do ano – leia o artigo

negociação – Um domingo para descobrir a “Floresta que nunca existiu” no Tradate. Nem sempre há florestas densas ao redor de Tradate: entre a Idade Média e os tempos modernos, a área foi intensamente explorada. Mas a floresta renasce: uma viagem que conta a história – leia o artigo

Magnago – Uma excursão para descobrir o Parco delle Roggìe, com foco em eu: uma região de florestas baixas não muito longe de Malpensa, que se veste com roupas de outono nesta temporada – Leia o artigo

Estágio

Eu atribuí – Tarde de teatro, dança e ginástica no mirante do Azzate. A iniciativa promovida pela Jane Fit Athletic Association em Azzate para o sábado, dia 16 de outubro na Ghiringhelli Arena, chama-se “Fantastico Belvedere” – leia o artigo

Sarono – O teatro familiar de Pasta di Saronno dá início à temporada infantil. Sete shows começando em 17 de outubro. Uma temporada para fazer do teatro uma ferramenta que vai além do puro entretenimento e garante momentos de compartilhamento e coleta – leia a reportagem

BUSTO ARSIZIO A temporada do Teatro San Giovanni Bosco começou em Busto Arsizio. A temporada, patrocinada pela Viandanti Teatranti, recomeça no dia 16 de outubro na Diocese de Sant’Edoardo. Começaremos com a ocupação máxima – leia o artigo