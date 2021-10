GF Vip: Raffaella Fico – Soleil Sorge, Live Struggle

As mulheres são definitivamente as heroínas indiscutíveis deste novo episódio do Big Brother Vip 6.

Depois de abordar o tema quente da briga entre Katia Ricciarelli e Carmen Russo que aconteceu há poucos dias, Alfonso Signorini passou para outros concorrentes do reality show com personalidade muito forte: Soleil Sorge e Raffaella Fico.

Raffaella Vico Um passo longe da eliminação quando Alfonso Signorini Pede esclarecimentos sobre a difícil relação com o co-inquilino Soleil se levanta.

Depois de assistir a um videoclipe mostrando todos os momentos do confronto entre os dois jovens competidores, o confronto entre eles Sulley e Rafaela Está aberto novamente, e mais uma vez, palavras pesadas e acusações pesadas voaram.

Raffaella Fico “Soleil Wrong, Don’t Get Me”

“É falso, é ruim, não acredito nas lágrimas dela. Estou tão convencido de que seu monólogo foi um mentiroso, ele trouxe o mal e a raiva, sentimentos que não me pertencem. Para mim, isso é falso, quando você chora, não me alcance, não me toque. Ele só está aqui para lutar. “

com essas palavras Raffaella Fico, solicitado por Alfonso Signorini, Expresse seus pensamentos sobre o co-inquilino Soleil rise Na verdade, não existe sangue bom entre as duas mulheres e as relações estão cada vez mais tensas.

O influenciador ítalo-americano respondeu a Kalam widget e acesso alegando que, em vez disso, também se referindo a Francesca Serpiani está em Jessica Selassie assim como RafaelaFicar com raiva dele e que era apenas uma resposta às suas posturas:

“Me faz rir ver essa hipocrisia”, disse ele em voz alta Soleil.

Sophie Sharp com Sully “Encontre a luta”

Durante o confronto acalorado que ocorreu durante a noite Sulley e Raffaella, em um determinado ponto Alfonso Signorini Ele também queria saber a opinião anterior de Tronista Sophie Codejoni O inquilino o considera uma pessoa muito objetiva:

Ele respondeu: "Certamente do lado de Rafaela". Sufi por um motivo Cavalheiros Perguntei de que lado ela estava "porque eu sei como é morar nesta casa: ela é uma garota muito legal quando quer, mas tem momentos em que é muito difícil estar ao seu lado porque ela está procurando brigas. "

Quanto ao outro competidor no reality show que está sendo considerado Alfonso Sempre muito objetivo e imparcial, David Silvestri, Em vez disso, há uma espécie de perseverança para preocupações; A cantora reconhece e reconhece o caráter difícil de Soleil Mas ele ainda diz que está convencido de que muitos são tendenciosos para o ex-noivo homem e mulher E espere cada pequeno gesto errado para poder atacá-la. De que lado você está?