Enredo de 25 de outubro de 2021, progresso do episódio

antecessor Um episódio da série turca o amor está no ar a partir de Segunda-feira, 25 de outubro de 2021: Milo finge estar deprimido para fazer Ida sair com ela. Os dois vão a um restaurante onde Melek desaparece no tempo: a garota já concorda com Serkan, que pretende surpreender Edda.

Leia também: O amor está no ar, avança no sábado, 23 de outubro de 2021

Serkan está atrasado para o jantar surpresa de Eda e isso acontece devido à visita de Selin, que agora está cada vez mais com ciúmes de Eda, mas também por causa de Ceren, que o avisa do “plano” organizado por Eda e Deniz para deixá-lo com ciúmes.

Siren, chateada pelo fato de Deniz não aceitar seus avanços, agora entende que o homem ama Ida e, portanto, coloca esta última em uma situação ruim. De qualquer forma, Serkan vai ao restaurante mesmo assim e aceita Eda. Ela então pensa que o cara se lembrou de seu amor, mas revela que a beijou, esperando que uma lembrança que ele não tinha vem à mente.

Ida dá um tapa em Serkan e fica com raiva, mas Melek e Iver a pressionam a considerar que Serkan está pelo menos tentando restaurar o relacionamento.

Iver e Idan acabam na delegacia …

Todas as nossas novidades também no Instagram (Faça login aqui)