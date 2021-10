Pista de ciclismo, Roubaix World Championship 2021 – Viviani, reviravolta emocionante e bronze em Omnium: Hayter vence

Elia Viviani Foi confirmado novamente. Atleta empolgante em campo, ele (quase) sempre consegue reverter a situação, apesar de alguns passes vazios. Aconteceu de novo hoje: Primeiro, Scratch onde terminou em terceiro, muito bem. Mas então 0 pontos na corrida por tempo e uma eliminação precoce na corrida de eliminação. Mas quando você obterá os pontos de coroação? No entanto, ele conseguiu voltar, com uma corrida por pontos gerenciada por esportes, calculando a posição ponto a ponto com os oponentes em cada corrida. no fim Yuri PigletSeu rival, ele ficou um pouco cansado e foi ridicularizado pela Viviani antes pegar uma carona (20 pontos) e, em seguida, passa a ganhar a corrida final (2 pontos). O deslumbrante Elijah que vai repetir a medalha de bronze em Tóquio. No entanto, o vencedor foi Ethan Hayter Mumtaz que venceu três das quatro corridas e usa uma medalha de ouro no pescoço como governante absoluto. No pódio, em seguida, Hayter, o Aaron Gate e, em seguida, Viviani.

O inimigo rápido do Profeta! Recupere Viviani Bronze em Omnium

Copa do Mundo Paternoster, Jana e os outros: quanto você ganha como campeões mundiais? Ontem às 03:30

Classificação Final

ciclista pontos 1. Ethan Hayter 180 2. Aaron’s Gate 124 3. Elia Viviani 121 4. Yuri Piglet 117 5. Eric Martorell Haga 112 6. Matthias Malmberg 102 7. Donovan Grundin 101 8. Fabio van den Bosch 78 9. Eya Hashimoto 78 10. Alan Banazek 68

Viviani, outro bronze mágico: reviva a cerimônia de premiação

Crônica

Envergonhado. É o único adjetivo que vem à mente para descrever a volta de Viviani, que depois da corrida Tempo escorregou para quarto lugar, depois da corrida de eliminação para sexto. Há espaço para uma recuperação, mas mesmo a corrida pelos pontos não começou ao máximo e Viviani caiu para o oitavo lugar. Enquanto isso, Hayter continuou a dominar, correndo da direita para a esquerda, enquanto Jett e Eri Letao preferiram defender suas posições.

No momento em que Viviani começa a voltar com uma volta

Com 3 corridas rápidas pela frente, no entanto, Viviani é boa em entrar em uma fuga onde Hayter também está lá. Os dois ganham uma volta: O britânico finaliza a corrida de três arremessos, mas Viviani está de volta na corrida graças aos 20 pontos, e muda para -8 de Leitão. Encontra-se em -7 com um sprint duas vezes na chegada, em -6 com um sprint na chegada, e na última oportunidade vantajosa – com o dobro de pontos disponíveis – ele deixa os portugueses para trás e vai levar todas as apostas. Viviani está em terceiro lugar, quatro pontos à frente de Litao. Acontece.

Viviani é eliminada cedo demais: fica difícil para o Omnium

Onde e como assistir a Copa do Mundo de Roubaix na TV e ao vivo

Todas as corridas do Campeonato Mundial de Ciclismo serão transmitidas ao vivo em transmissão ao vivo Jogador Eurosport (também no TIMVISION) e além Descubra + , o novo serviço Discovery em outubro com os melhores programas de entretenimento e desportos do Eurosport. Também pode acompanhar a programação das corridas nocturnas ao vivo no Eurosport 1 (canal Sky 210, também disponível no DAZN). Todos os exames estarão disponíveis sob demanda no Eurosport Player e Discovery +.

Explicações sobre esportes: Ciclismo na sua trilha

Copa do Mundo Quadro de medalhas na Copa do Mundo: Itália em terceiro lugar com três ouros Ontem às 12h18