Seu horóscopo para amanhã, 11 de maio de 2021.

Horóscopo de amanhã, Barba Negra

Áries

No desempenho escolar, a perturbação causada pelo planeta Marte não deve ser dramatizada. Ao fazer um esforço extra, você evitará distrações que podem atrasá-lo. Procure impor a si mesmo regras saudáveis, nos hábitos diários, e elimine os comportamentos errados.

Tooru

Com as estrelas da engenharia de hoje, seu humor será um ímã para aqueles ao seu redor que demonstrarão admiração sincera. As estrelas te beijam na testa, elas transmitem um desejo ardente de cuidar mais de quem você é querido.

Gêmeos

Os saldos que você trabalhou tanto para criar hoje podem mostrar seus limites devido à falta de cooperação da sua cara-metade. Você desenvolverá intercâmbios ou colaborações que não lhe interessaram no início.

Câncer

Verifique a necessidade de exercer poder sobre seus familiares. Alguns clamam por maior autonomia: respeite-a sem reclamar. Com Marte no signo, era hora de ação ativa, em vez de se refugiar em um mundo romântico.

Lyon

Por causa de Saturno contra, seu parceiro pode pedir-lhe um pequeno sacrifício. Com Vênus como amigo, uma grande realização espera por você em perspectiva. Com os nossos parceiros Mercury e Venus, novas e estimulantes amizades garantem apoio e aconselhamento de qualidade.

virgem

Marte sorri e Netuno é inimigo: você pode receber sugestões, mas fique atento àquelas que preferem ser realistas. Com desejo de bom trabalho, perseverança e rapidez de espírito, você executará projetos sem muito esforço.

Escala de peso

Se a situação geral o deixa de mau humor, graças a Vênus e Júpiter ao seu lado, você terá pessoas próximas a você que podem apoiá-lo. Você trabalhará duro para pagar as contas, prestando atenção aos contratos, pagamentos e multas.

O escorpião

Com Saturno hostil, o esclarecimento é uma questão de urgência para aqueles que você ama. Para manter a harmonia entre os cônjuges, não vá reviver os erros e tensões do passado. Este não é o momento para investimentos caros. Dedique mais cuidado às suas tarefas diárias.

Sagitário

Seu relacionamento do coração continua a subir e descer. Com Mercúrio e Vênus opostos, concentre-se no comportamento espontâneo e no diálogo. É melhor não superestimar pequenos eventos e obstáculos imprevistos. Seja paciente e busque mudanças frutíferas.

Capricórnio

Você se aproximará de alguém que lhe interesse espontânea e diretamente. E você descobrirá que existem pontos de contato importantes entre vocês dois. Você se beneficiará com a consciência de que a realidade consiste nas lutas e na dialética dos opostos.

Aquário

Com Square Moon to Saturn, você se sentirá um pouco compreendido e um pouco aceito, mas em uma inspeção mais próxima, essa é apenas a sua impressão. Você pode afrouxar um pouco o controle e finalmente colher as recompensas que plantou no passado.

Peixe

Graças à lua em sextil de Touro a Netuno em seu céu, organizem-se para ter encontros e situações que lhes proporcionem oportunidades de crescimento pessoal. Quem poderia resistir a você se você jogasse cartas de magia, graça e romance inato?

