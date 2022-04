Amigos da noite: uma controvérsia sobre a eliminação de …

Pelo quinto sábado consecutivo, também hoje, 16 de abril, será transmitido um novo episódio do Friends Evening. O programa de Maria De Filippi foi gravado há algum tempo, portanto, os nomes dos convidados e dos excluídos já foram revelados… Vamos conhecer mais juntos!

Também este ano haverá apenas um talento que triunfará em 21ª edição do Amici, Que chegará até você em cerca de um mês Conclusão. Apostar após o episódio de tarde Do programa, aliás, os bailarinos e cantores que fazem parte do programa Maria de Filippi eles vêm exclusão.

Quem vai sair do show hoje à noite? Vamos descobrir juntos!

Amigos da noite: Spoiler 16 de abril

Começando de 21.15o quinto encontro com amigos, Que agora é transmitido na versão noturna, e eles se desafiam jovens talentos que esperam realizar seu sonho.

Os convidados do programa serão Folia, Que entre uma bateria e outra, o público aprecie sua performance. Quem eu sou? Digamos que os fãs mais leais do programa os conheceram em 2013 sob o nome Querido Jack.

A banda foi a primeira a se reunir em uma escola amigos Mas depois de grande sucesso, além de participar de Sanremo em 2015 O grupo se separou. Recentemente, no entanto, o líder Alessio Bernabéi Ele colocou tudo de pé com os outros membros.

Apesar de Maria de Filippi eu me acostumei Dois filtros Durante os últimos episódios de tarde, No entanto, esta noite Apenas um aluno deixará o programa.

De fato, o boletim de voto expirará após as três corridas Carola, Amado por sua treinadora Alessandra Celentano, H Dario, Discípula de Verônica Pepparini.

Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, juízes A partir do programa, eles decidirão Exclusão do dançarino.

A decisão, no entanto, já levantou muito controvérsia Nas redes sociais, que o júri não gostou; eliminar Carola, De fato, foi possível subtrair a do programa Realmente boas maneiras.