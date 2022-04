A paixão dos fãs é a arma adicional de Mou »LaRoma24.it – ​​​​Todas as notícias, notícias e insights ao vivo no Clube de Roma

TEMPO (E. ZOTTI) – uma atração irresistível, que se fortalece com o passar das semanas até se estabilizar. Uma onda de entusiasmo que nunca faltou, mesmo nos momentos de dificuldade, porque o povo Giallorossi mostrou centenas de vezes que o amor por Roma independe do resultado. Isso é evidenciado pelos dados de bilheteria do Olimpico registrados desde o início da temporada, que já se tornou o melhor em termos de afluência nos últimos cinco anos: com 39.482 clubes. Friedkin é o segundo em liga Para o espectador médio depois do Inter. Números que já superaram os da temporada 17/18 (37.450), quando Dzeko Seus companheiros vieram para jogar as semifinais da Liga dos Campeõesque adquire ainda maior importância se considerarmos que o grande jogo com a Juventus foi disputado com o estádio aberto a 50%. Quanto à Lazio, Inter e Milan, a proporção de espectadores aceitos foi de 75%, enquanto uma partida foi disputada com portões fechados.. Um desejo incontrolável em Roma é causado principalmente por dois fatores: abstinência de sexo nos estádios devido à pandemia e meses passados ​​​​em confinamento, mas Especialmente no que diz respeito à influência de MourinhoQue varreu a cena desde o dia do anúncio repentino dos portugueses. A chegada do Special One pressionou ainda mais os fãsQuem vê no artista o homem que pode mudar o curso da história romana. Fica claro também que a nova política da empresa, que estipula tarifas populares para passagens, teve um efeito positivo nos dados registrados pela bilheteria de Trigoria. Uma escolha ponderada após uma análise criteriosa do mercado realizada pelos departamentos de marketing, vendas e bilheteira, que também teve em conta, entre vários aspetos, o impacto da pandemia na possibilidade de gastos dos adeptos.

Por outro lado, o ponto fixo continua sendo os assinantes – Mais de 20.000 – que puderam usufruir dos serviços e preços especiais: além de ser o primeiro clube a abrir a campanha de ingressos após o encerramento, O Clube de Roma implementou promoções que incluem preços com desconto mesmo em bilhetes adquiridos por titulares de bilhetes de temporada para amigos ou familiares. Antes do final do torneio está prevista a abertura da nova campanha de ingressos para a temporada. A empresa também queria oferecer uma experiência de entretenimento pré-jogo de alto nível – vila de torcedores, playlists personalizadas para cada partida e jogos leves – enriquecida pela presença em campo para torcedores ou influenciadores do Giallorossi que frequentemente apoiam o clube em iniciativas organizadas pela Roma Curies . Uma combinação de fatores que levou a mais de 64.000 espectadores do Olympico contra o Salernitana e vendas recordes de ingressos (em ingressos reservados para torcedores da Roma) para o jogo de quinta-feira à noite contra a Roma. Bodo Glimt. Os homens de Mourinho jogarão para chegar às semifinais da Liga da Conferência em um estádio em chamas, prontos para empurrar o time para um retorno. Para tentar vencer os noruegueses – esta será a primeira vez depois de duas derrotas e um empate – o treinador mostra-se disposto a voltar a propor a mesma equipa que estava escalada na primeira mão. Será o terceiro lugar consecutivo Zanioloque também perdeu a primeira mão e o jogo da Sampdoria devido a um problema muscular.