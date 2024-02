Tocatì 2023 terminou com muita diversão, participação e descoberta das tradições culturais portuguesas

A 21ª edição do Tocatì, festival internacional de jogos de rua, organizado pela Associação Giochi Antichi em colaboração com o Município de Verona e a Região de Veneto, terminou no domingo, 17 de setembro de 2023, em Verona. A primeira edição após a inscrição de Tocatì no Registo de Boas Práticas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO, que se realizou oficialmente em Marrocos a 1 de dezembro de 2022, durante o XVII Comité Intergovernamental da Convenção sobre o Património Cultural Imaterial de 2003 Tocatì é o primeiro exemplar em Itália a receber este prestigiado reconhecimento e assume o papel de referência mundial para todos os adeptos dos jogos e desportos tradicionais.

Durante os três dias de festival, o público pôde viajar à descoberta das tradições culturais portuguesas, convidados de honra desta edição, através de práticas lúdicas milenares, da música, da dança, do teatro e do cinema. Cerca de vinte jogos e desportos tradicionais de diferentes regiões portuguesas e italianas, alguns dos quais localizados de forma a facilitar comparações e reflexões por parte do público: na Piazza Erbe, Corrida e Llansamento di Cantaros com Corsa con la Cannata (Lácio), no jardins da Piazza Viviani, Gogo do Embuca com Trucco da Terra (Liguria), no pátio Jogo do Pau com o bastão Puglia (Apúlia), na Piazza dei Signori, Lotta Galhova com a sistrumba da Sardenha e finalmente no Castel San Pietro il Jogo de Bilharda com o S-ciànco.

Outros jogos portugueses distintivos são o gogo do beto, o gogo das malhas e o gogo de bola. Enquanto entre outras comunidades italianas existem os jogos de To' Vegna, Morra, Palota e Tamburello (Veneto), Palla Eh (Toscana) e finalmente Gioco delle Noci e Ciclotappo (Liguria) além dos habituais jogos de tabuleiro como Carrom , Xadrez, Gamão, Subbuteo e muitos outros. Segundo a tradição, não faltaram momentos de contemplação e diálogo. O simpósio internacional “Tocate, um patrimônio comum – Registro de Boas Práticas de Conservação da UNESCO: Desenvolvimentos – Significados e Experiências em Diálogo” foi realizado em Cortelli Mercato Vecchio, o primeiro simpósio a ser organizado após obter o prestigiado reconhecimento da UNESCO. A reunião discutiu as necessidades e identificou as perspectivas futuras do Tocate como uma boa prática.

Também na Piazza Mercato Vecchio foi apresentado o CInEMA: Image Education, um novo projeto promovido pelo Instituto Central do Património Imaterial (ICPI) do Ministério da Cultura (MiC), em colaboração com a Fundação Benetton Studi Ricerche e a BIA – Património Imaterial. Arquivística, que visa educar os jovens sobre a produção e uso de imagens; Além dos resultados do projeto AGA Food & Game para o GeCA-Geoportal de cultura alimentar. A área de reflexão do Tocati 2023, mais uma vez este ano no magnífico ambiente do teatro romano, acolheu conferências e encontros sobre temas lúdicos com personalidades eminentes, em diálogo com professores da Universidade de Verona: Alberto Pellai falou sobre infância e adolescência Ajudar o público a compreender o desafio de “crescer”. O escritor e poeta Franco Arminio encantou o público ao ler alguns versos de seu último livro, “Sacro Menor” (Einaudi, 2023), que combinava leitura e performance teatral.

Também conversamos sobre os efeitos da tecnologia e da brincadeira no desenvolvimento cognitivo das crianças com a professora de Psicologia do Desenvolvimento Daniela Lucangeli, e na Aula Magna da Universidade de Verona, diante de mais de 700 alunos, Olivia Guaraldo, Daniela Galeta e Cristiano Ciamulera , Maurizio Fiasco e Ivan Salvadori, no Encontro de Jogos e Apostas, analisaram Ele explicou como os jogos podem ser uma introdução aos jogos de azar. Salti di Gioia – Ver Jogos com Livros Ilustrados, realizado na Biblioteca Cívica, é uma oficina para adultos com curadoria de Spazio B**K que investiga as possibilidades de leitura brincando livremente com imagens e palavras, buscando novas histórias com professores, educadores e livreiros. Os encontros e iniciativas na Área das Meditações são possíveis graças ao apoio da Fundação San Zeno.

“Suoni al Teatro Romano” estava com lotação esgotada: Teresa Salguero, Grupo Fado Nostro, Cantaderias da Essencia Alentejana e Grupo Folkolicos Dos Paulitero De Miranda do Douro deslumbraram o público com sonoridades tipicamente portuguesas, enquanto Alla Bua trouxe atuações de tirar o fôlego. (Salento em Verona). Houve também grande participação em inúmeras oficinas, atividades e visitas guiadas para crianças, nomeadamente, no Palazzo Forti, na oficina de culinária ministrada por Donpasta, na Biblioteca Cívica, na oficina Cacciatori dei Cieli com Mariana Balducci, na Piazza Bra oitava edição de ” Playsmart! A inovação começa no jogo”, com A4 Holding, AGSM AIM, Amia, Fondazione ATV, NaturaSì, Olio Turri, Zuegg e Altromercato com quem foi organizada uma campanha de angariação de fundos através da disponibilização de produtos justos e da sensibilização para a sua utilização e solidariedade.

Além disso, os espectáculos de marionetas de Favolava têm sido muito apreciados, e no domingo celebrou a sua actividade de longa data apresentando o livro “O Projecto Favolava: Quarenta Anos a Construir um Sonho com a Cidade”. Um público diversificado e atento participou na exibição de filmes portugueses propostos pelo “Film That Holds” promovido pelo Bridge Film Festival e na exibição de “Janes. “I, Sandokan and Salgari” promovida pelo Bam! Bam! Theatre. Medi venceu a 19ª edição do Campeonato Internacional Lipa, que este ano se realizou em Castel San Pietro.A cerimónia contou ainda com a presença de equipas de Verona, Mântua, Catalunha, Eslovénia e Portugal, um representante estudantil de Verona e uma equipa especial da UNICEF . Tal como nas edições anteriores, houve uma grande afluência na Osteria del Gioco, que foi criada graças à cooperação com os Monte Veronese, Fasoli Gino e Julius Meinl no pátio do Palazzo Forti, um espaço especialmente inaugurado durante os dias do festival, onde foi possível provar vinhos e especialidades das quintas locais, graças à colaboração entre o Município de Verona e a AGA.