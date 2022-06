“Kate Middleton vive como prisioneira.” palavras terríveis

o Príncipe Harry De volta ao ataque da família real. Esposo Meghan Markle Ele voltou a apontar o dedo, da América, contra sua família, alertando: “Kate Middleton viver como um prisioneiroO duque de Sussex, muitas vezes no centro das controvérsias reais desta vez, parece ter defendido seu cunhado May, Príncipe William.









Leia também> Carlo e William, “Litígio no Tribunal para Kate Middleton.” o que aconteceu









Harry teria confirmado Kate Middleton viver como um prisioneiro para mim Palácio de Kensington, ela teve que lidar com muitas proibições devido ao papel que ocupa. Uma jornalista especialista em famílias reais, Ingrid Seward, falou na True Royalty TV. Parece que o príncipe Harry disse que a esposa do príncipe William é forçada a viver sem qualquer liberdadenem mesmo em sua própria casa, entre o marido e os três filhos George, Charlotte e Louis.









A razão do movimento









e para isso, William e KateEles teriam decidido em movimento Em outros lugares: No coração de Londres, Kate não conseguia nem dar um simples passeio. “O casal está procurando a liberdade que nunca teve no Palácio de Kensington”, disse o repórter na telinha. Lembro-me de Harry dizendo a um amigo meu que Kate era quase uma prisioneira lá.









Mas isso não é tudo. Em seguida, o repórter acrescentou: “Eles têm um Linda casa e jardim, mas por trás desse parque há centenas de pessoas todos os dias e elas desfrutam de uma segurança tremenda. Kate não pode mais andar no parque como Diana fazia. Os tempos mudaram. Todo mundo sabe o que você está fazendo e onde você está.”









Precisamente por isso, no final do verão, os Duques de Cambridge vão se mudar para Chalé Adelaide, no condado inglês de Berkshire, onde certamente recuperarão alguma liberdade. Uma decisão que até Harry e Meghan tentaram tomar para recuperar a privacidade que merecem. Na nova residência Kate Middleton Ele poderá contar com o apoio dos pais Carol e Michael, que moram a apenas 45 minutos de distância. Cargo do qual não gosta muito, o príncipe Charles está preocupado com a demissão de seu filho William, sua nora e seus três netos, que não conseguem ver como seu genro está devido aos muitos compromissos em pauta.









Última atualização: segunda-feira, 27 de junho de 2022 às 20:46



