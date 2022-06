BLAST Premier anuncia parceria com DAZN

BLAST Premier, a primeira série de campeonatos de Counter-Strike do mundo, celebrou um acordo de direitos de mídia com o DAZN Group, líder em entretenimento esportivo global. A Championship Series estará disponível em mais de 100 regiões do DAZN, ao vivo e sob demanda, incluindo Reino Unido, Japão e Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, o DAZN transmitirá os cinco eventos BLAST Premier restantes deste ano, incluindo as finais da primavera, outono e mundial, todos realizados em grandes arenas em locais importantes ao redor do mundo.

A partir deste fim-de-semana, o DAZN vai transmitir a Spring Blast Premier Final que terá lugar na Altice Arena, em Lisboa, a maior arena indoor de Portugal e uma das maiores da Europa.

Alexander Lewin, vice-presidente de distribuição e programação da BLAST, disse: “Estamos entusiasmados com a parceria com o DAZN, um dos maiores e mais respeitados serviços de transmissão esportiva do mundo. Nosso objetivo geral sempre foi garantir que o BLAST Premier esteja disponível e acessível no maior número possível de regiões do mundo, e isso A parceria é para nós. Ajude a fazer isso acontecer com o Broadcast BLAST agora em 154 regiões e em 25 idiomas. Nossa parceria com o DAZN em mais de 100 mercados é uma prova da atual demanda global pelo BLAST Premier e da alta qualidade de produção.”

Tom Burroughs, DAZN EVP Rights, DAZN Group disse: “O DAZN está comprometido em tornar uma ampla gama de esportes acessível a cada vez mais fãs e esta é uma ótima oportunidade para fazer parceria com a BLAST Premier e transmitir a Série do Campeonato de Counter-Strike em nossa plataforma. O mercado de esports. Uma série ideal para o DAZN, que continua a expandir sua oferta para se tornar o destino esportivo definitivo para os fãs de esportes. “.

No ano passado, o DAZN transmitiu mais de 27.000 eventos esportivos para 956 milhões de horas de conteúdo de streaming em mais de 200 países e regiões ao redor do mundo e é a primeira plataforma global integrada de entretenimento esportivo do mundo.