Paolo Carolo: Idade, Altura, Pais, Trabalho, Esposa

É bem possível que esse nome não lhe diga nada, mas temos certeza de que, se lhe dissermos o nome da esposa, tudo ficaria muito mais claro. É realmente Paulo Carolo e a O marido de Myriam Lyon.

Você quer saber mais sobre isso? Vamos ver alguns detalhes neste artigo.

Paulo Carolo: Idade

O marido de Myriam Lyon é Ele nasceu em CaltagironeÉ um município italiano localizado na província de Catania. Sua data exata de nascimento é desconhecida, alguém afirma que ele tem a mesma idade de sua esposa e, portanto, nasceu lá 1985E eu tenho 37 anos. Infelizmente não temos muitos outros detalhes sobre este tema.

Paulo Carolo: Altura

Embora não saibamos a data exata de nascimento, podemos dizer que o homem é alto 1,78 cm e pesa aproximadamente 75kg

Paulo Carolo: Pais

Infelizmente não temos muitas notícias sobre a família Paolo Carolo e seus pais. O homem é, na verdade, um uma pessoa muito especial, fator que exclui a possibilidade de obter mais detalhes sobre sua vida privada. Desde o início, quando ele iniciou seu relacionamento com Myriam Lyon, os dois tentaram manter o relacionamento e os detalhes biográficos em sigilo.

Portanto, não temos informações sobre os nomes e a profissão que os pais do homem exerciam.

Paulo Carolo: trabalho

No entanto, apesar do sigilo do homem e do casal, sabemos que o marido da ex-Miss Itália está trabalhando no interior negócio financeiro Ela é sócia associada da Aliante Partners, onde cuida do desenvolvimento. Seu trabalho é resultado de anos de estudo e empenho constante, e após concluir o ensino médio o cara se mudou para Milão para poder ingressar na Universidade de Economia na qual se formou mais tarde.

Além disso, ele também é músico. Na verdade, nas horas vagas Toca DJ Banda Apple Jack Com seu querido amigo Matteo Roveda. A banda frequentemente participava de várias noites festivas, como as organizadas por Armani.

Paulo Carolo: esposa

E a esposa? Bem, nós definitivamente sabemos muito sobre ela. sério, cara o marido Ex-Miss Itália, Myriam Lyontambém Sicília.

Os dois provavelmente se conheceram e se conheceram em 2018, ano em que nunca se separaram. E, de fato, após dois anos de relacionamento, os dois decidiram se casar, um casamento que surpreendeu a todos, por ser tão inesperado. O casamento foi celebrado em Scicli no Santuário de Santa Maria La Mola il 18 de setembro de 2020.

Paolo Carolo: Contatos Sociais

