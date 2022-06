Gf Vip 7, Soleil Sorge “Haverá”? indiscrição

Soleil ascensão Foi, sem dúvida, um dos concorrentes mais comentados na última edição do Grande Irmão VIP. Química Técnica Alex Bailey, defensor do amor livre, ou melhor, do triângulo artístico, ocupou a cadeira durante o reality show. Após ser eliminado a um passo das semifinais, o ex-pretendente homem e mulher desembarcou em Bubba e show nerdonde desempenhou, com algum sucesso, o papel de colunista.

No final de seu programa Bárbara DorsoE a Soleil ascensão Ele voou para Honduras para participar como ator convidado em um episódio de Ilha das Celebridadesonde encontrou o vencedor do reality show Italia Uno, Marialaura de Vitesse.

com jogo Lugar de ElariSorge terminou sua turnê de realidade? por indiscrição Roberto Alessi Não parece. Na coluna Up & Down publicada em Novela 2000O repórter relatou uma notícia incrível. Soleil vai voltar para Gf VIP:

Qual é o seu trabalho Soleil ascensão? Eles escrevem sobre ela que ela é uma modelo que não corre, uma showgirl que não dança nem canta, e não atua, uma influenciadora que não postou a maior parte do ano passado fechada como se estivesse na Casa del Gf Vip (mas que ainda tem um milhão e duzentos mil seguidores). A verdade é que ela é uma profissional de reality show, Da Men and Women, escolhida por Luca Onstini, para Big Brother Vip, para Pupa e Geek até a Ilha dos Famosos e eles me garantem que haverá um próximo Gf VIP. Faz parte dos móveis agora? Pelo menos eles pagam bem.

como declarado Amedeo FenzaO ele sobe Ele deve liderar um programa de TV:

Novo programa chegando Soleil… Ele deve dirigir no outono.

Qual será o futuro da Fibona? Ainda é um reality show ou vai dar o salto?

E onde você quer ver de novo?