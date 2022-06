Prêmio Agnes 2022 para Maggioni, Guerzoni e Sciarra: Women’s Capitol Awards

Imprensa e comunicação, entre informação e entretenimento, na “fatura” na Piazza del Campidoglio, em Roma. Além de muita música de autor. No morro, onde a estátua de Marco Aurélio domina – entre os símbolos da Cidade Eterna – a cerimônia de premiação dos vencedores da 14ª edição do “Prêmio Biagio Agnes – Prêmio Internacional de Imprensa e Informação”, premiação promovida pela Biagio Agnes Foundation, em colaboração com a Rai e em parceria com a Confindustria. No palco, são recebidos os convidados de Mara Venier e Alberto Matano, vencedores do prestigioso prêmio, criado por Simona Agnes, filha do histórico gerente geral da Rai, Biagio Agnes.

Os vencedores, selecionados pelo júri presidido por Gianni Letta, foram premiados pela primeira vez na histórica praça de uma das sete colinas romanas, a poucos passos da “casa” do prefeito metropolitano, Roberto Gualtieri, presente na o evento. Na primeira fila, o ex-diretor da Tempo, presidente do júri, era o editor Giuseppe Mara, fundador da AdnKronos e também membro do júri. Foram muitos os nomes políticos, de Maria Elena Bosque, líder do quarto grupo na Câmara à presidente do Senado da Forza Itália Anna Maria Bernini, entre outros. Não perca o ministro da Administração Pública Renato Brunetta, você também pode ver o ex-proprietário do esporte, Vincenzo Spadafora. O Parterre está cheio de jornalistas, começando por Bruno Vespa e Bianca Berlinguer. Vários executivos da rai estão na arena. Stefano Coletta, diretor de entretenimento do Rai Primetime, premia os vencedores da “TV”, começando pelo Amadeus, ausente do covid e elogiado pela Piazza.

A primeira jornalista premiada é Monica Gerzoni, do Corriere della Sera, que dedicou o prêmio à mãe: “Sem ela isso não seria possível”. Enquanto isso, um espaço para artistas, como os músicos gêmeos Mirco e Valerio de Agrigento, que tocam violino. A noite está passando rápido, com muitos momentos de entretenimento, clipes de TV e aplausos para os VIPs. Angelo Panebianco recebeu o Prêmio de Jornalismo Político de Carlo Fortez, CEO da Ray. O canto vem quando Francesco Gabbani canta “Peace and Love”.

Para o jornalismo televisivo, cabe a Monica Magoni, diretora da Tg1. O clipe relembra a notícia do telejornal que ela deu, que em fevereiro passado trouxe notícias da guerra na Ucrânia para a casa dos italianos. Gianni Lita atribuiu-lhe o prémio: “Foi bem merecido”, diz, lembrando como “pela primeira vez uma mulher assumiu a liderança nas grandes notícias da rai”.

Roberto Gualtieri, prefeito de Roma, premia os três repórteres da Associated Press que assinaram os relatórios da Ucrânia. “Nosso trabalho é mostrar as coisas”, diz Mstislav Chernov em italiano, lembrando as crianças Mariupol “que acabaram em valas comuns”. “Agora vamos voltar para nossas cidades sob ataque para fazer nosso trabalho”, disse o fotojornalista ucraniano, que recebeu os aplausos mais longos da noite. A cantora Tosca se apresenta em português.

Depois, cabe a Ileana Ciara, jornalista da AdnKronos, que recebeu o prêmio de Melhor Repórter por “certeza da fonte e respeito à notícia”. “Temos uma dupla responsabilidade, perante os cidadãos e os nossos colegas de imprensa, temos de chegar sempre em primeiro lugar”, recorda Sciarra. Matano parabeniza o jornalista de serviço político da agência fundada por Mara: “O primeiro que deu a notícia da morte do primeiro Covid e a loucura do próximo fechamento”. Depois, aos poucos, todos os outros prêmios. Para uma noite a ser vista na terça-feira, 5 de julho, no final da noite no Rai 1.

Aqui estão todos os vencedores desta edição: “Prêmio Internacional” Mstislav Chernov, Evgeny Mallitka e Vasilisa Stepanenko, Associated Press, pela história do conflito russo-ucraniano para os principais profissionais da mídia, Monica Magoni, diretora da Tg1, vencedora do ” Prêmio de Jornalismo Televisivo”, Monica Gerzoni, “Corriere della Sera” pelo “Prêmio Papel Impresso”, também premia Maria Corbe e Francesca Sforza (revista “Specchio”, suplemento dominical de “La Stampa”) pela “Imprensa Circular” Eliana Ciara de Adnkronos ganhou o prêmio de “Melhor datado”.

O Prêmio de Jornalismo Político deste ano é concedido a Angelo Panebianco, Corriere della Sera; O prêmio de jornalismo digital foi para Marco Bratellesi do semanário Oggi enquanto o prêmio de jornalismo esportivo foi para Pier Bergonzi, La Gazzetta dello Sport. Amadeus recebe o prêmio TV pelo grande sucesso da 72ª edição do Festival de Sanremo; Enquanto o Prêmio de Ficção e o Prêmio de Cinema foram concedidos respectivamente a Blanca, interpretada por Maria Chiara Janetta sob a direção de Jean-Maria Michelini, e Anna Fratelli di Filippo dirigida por Sergio Rubini. Mais uma vez, Michelle Guardo recebeu o prestigioso Prêmio Especial 2022, enquanto David Robert Gilmore, biógrafo, historiador e colunista do semanário britânico The Spectator, ganhou o Lifetime Achievement Award.

Prêmio Jornalista Econômico concedido a Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore; Prêmio Rádio de Sátira Social e Política para o Dia do Cordeiro, Rádio Rai 1, com o maestro Geppi Kochari e Giorgio Lauro; Firman Cosenza, Jogadores. A história de Enzo Paroli, o antifascista que salvou um jornalista Mussolini (Mondadori, 2022) ganha o Writer’s Journalist Award; Camila Mozzetti, Il Messaggero, vence Sub 40.