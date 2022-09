Confesercenti Bologna: Lançamento da primeira edição do “Descubra Altabella e seus arredores”

Política de Privacidade de acordo com o Regulamento Europeu n. 679 de 25/05/2016 (RGPD).

Informamos que: CONFESERCENTI NAZIONALE, com sede na Via Nazionale 60, 00184 Roma, na pessoa do representante legal, conforme titular de tratamentoEle processa seus dados pessoais, usando Ferramentas manuais e eletrônicasvir muito: a) para permitir que você navegue e explore o Site; b) para responder a solicitações de informações que você enviar por meio de formulário online.

A disponibilização dos dados tratados para as finalidades acima é obrigatória porque é necessária para navegar no site e processar a sua encomenda e não requer o seu consentimento específico.

Seus dados pessoais virão salvou Pelo tempo estritamente necessário para atingir os fins indicados e, em qualquer caso, por um período não superior a 30 dias a contar da concessão.

Escopo da Publicação: Seus dados podem ser enviados aos destinatários ou categorias de destinatários listados abaixo: Técnicos ou empresas do setor de tecnologia da informação, responsáveis ​​pela manutenção do Site.

Os seus dados podem ser enviados a sujeitos que o responsável pelo tratamento pode utilizar para realizar as atividades necessárias para atingir as finalidades acima, e que são especificamente designados por este último como subcontratantes.

Os seguintes são reconhecidos direitos: o direito de acessar dados pessoais relacionados a você; Conhecer as finalidades e métodos de tratamento; conhecer os assuntos ou categorias de assuntos aos quais os dados pessoais podem ser comunicados; o direito de ter os dados atualizados, corrigidos, integrados e apagados; o direito de receber uma limitação de tratamento; o direito de transmitir e processar dados coletados com o seu consentimento por meios eletrônicos; O direito de apresentar uma reclamação à autoridade supervisora.

Os direitos podem ser exercidos escrevendo para os seguintes endereços de e-mail: [email protected] .

Por fim, o Controlador de Dados pretende informá-lo de que nomeou um Diretor de Proteção de Dados (DPO)que pode contactar para todas as questões relacionadas com o tratamento de dados e o exercício dos seus direitos, e que pode contactar através do seguinte endereço de e-mail dedicado: [email protected]

Consulte as informações completas sobre o processamento de dados pessoais mostradas no link para obter informações sobre o processamento de dados pessoais