Mais de 28 bilhões de ativos da família Windsor

Ela era uma das mulheres mais ricas do mundo: seus bens pessoais valem cerca de US$ 530 milhões. No comando de uma das empresas mais rentáveis ​​do planeta: The Royal Firm, também conhecida comonegócios de família Perto do Palácio de Buckingham, sua fortuna é de cerca de US$ 28 bilhões. E ela ganhava um excelente salário: o fundo de contribuintes, conhecido como Subsídio Soberano, pagava-lhe uma bolsa de mais de 100 milhões de euros por ano. Sem mencionar a renda da bolsa particular da rainha, a renda do Ducado de Lancaster. Após 70 anos de governo, a rainha Elizabeth II deixou um enorme legado econômico e financeiro.

A boa notícia para Carlos III é que ele não terá que pagar o imposto sucessório, uma facilidade concedida em 1993 pelo ex-primeiro-ministro John Major para proteger a fortuna da família real. A má notícia é que ele não herdará o império de US$ 28 bilhões de sua mãe, mas terá que se contentar em receber os bens pessoais que Elizabeth II deu exclusivamente a ele. As pinturas de Monet, cavalos puro-sangue, joias, imóveis sem valor econômico real como o Castelo de Balmoral (quem compraria hoje?), onde Elizabeth II morreu, e até uma série de famosos “moedas pretas”, selos raros no mundo.

Como mencionado anteriormente, os bens pessoais de Elizabeth II valem mais de US$ 530 milhões e vêm em parte da herança da rainha-mãe, falecida em 2002, que deixou à filha, entre outras coisas, porcelanas preciosas e uma valiosa coleção de ovos Fabergé. : US$ 70 milhões de acordo com declarações oficiais. De seu pai, além do Castelo de Balmoral, Elizabeth II recebeu Sandringham House, uma residência rural na vila de Sandringham, no condado de Norfolk.

máquina de dinheiro

Quanto à Royal Firm, também conhecida como Monarchy Plc, é preciso dizer que a Rainha não era a única acionista da empresa. De fato, Charles III e sua esposa Camilla, o príncipe William e sua esposa Kate, a princesa Anna, o príncipe Edward e sua esposa Sophie fazem parte do conselho de administração dos negócios da família. Estamos falando de uma máquina de dinheiro real, que entre seus ativos pode ostentar o The Crown Estate, um portfólio de US$ 19,5 bilhões da Coroa, Palácio de Buckingham, Ducado da Cornualha, Ducado de Lancaster e Palácio de Kensington.

Em junho, o Crown Estate registrou lucro líquido de mais de US$ 312 milhões para o ano fiscal de 2021-2022, um aumento de US$ 43 milhões em relação ao ano anterior. Quanto à subvenção soberana, o esquema de financiamento da Coroa introduzido em 2012, a subvenção em 2017-2018 foi aumentada para 25 por cento para apoiar a renovação do Palácio de Buckingham e deverá ser reduzida para 15 por cento até 2028. O resultado? Em 2020, a rainha recebeu £ 85,9 milhões do Sovereign Grant, ou mais de € 102 milhões. O subsídio soberano é semelhante ao subsídio público, a renda soberana, poderíamos dizer, emitida na forma de um montante fixo pelo Tesouro de Londres.

O subsídio foi usado pelo rei para pagar despesas oficiais, desde salários de funcionários até viagens e missões no exterior. Mas, como mencionado, o salário de Elizabeth II também era alimentado pela Privy Purse, que é útil para outras despesas. No final de março do ano passado, o Ducado de Lancaster tinha £ 577,3 milhões de ativos líquidos sob seu controle, resultando em um superávit de £ 22,3 milhões.

aluguel

Elizabeth II não era a única proprietária do Palácio de Buckingham. No entanto, reteve 15% da receita gerada pelo complexo imobiliário. Recentemente, uma agência em Londres estimou que o aluguel do Palácio de Buckingham exigiria mais de 30 milhões de libras por ano, o que é mais ou menos de 35 milhões de euros. Carlos III insinuou repetidamente que, uma vez que assuma o trono, abrirá o máximo possível ao público (e ao mercado) todas as residências reais. Em suma, os negócios da família real também parecem promissores para o futuro.