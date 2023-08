Eventos em Veneto de 4 a 6 de agosto

Enormes eventos de dança na praia, festival de circo e muitos outros eventos dedicados a Copas EstrelasE Plácido Domingo no ringue E ainda o concurso de Queijos Alpinos. O primeiro fim de semana de agosto quer que todos tenham um ótimo dia.

Música eletrônica em Jesolo começando com a arma, em Jesolo A Praia de Faro vai receber milhares de meninos e meninas no evento online deste ano. Das 18 até tarde da noite você verá o palco na costa Peggy Jo, No Genia e Danielle Baldelli. O destaque da noite musical será a DJ coreana, produtora musical e designer Peggy Gou que, em sua voz original, intercalada. deep house e transe, Ele conquistou Coachella, Primavera Sound, Fuji Rock Festival, Tomorrowland, Sonar e Glastonbury. Em Jesolo, ele também estará tocando seu último trabalho sucesso mundial“(como) Nanana”.

Em Veneza, Moog Summer Camp Na cidade, em Veneza são os dias de acampamento de verão de Moog, seminário Jazz de Veneza Dedicado a equipamentos Moog e veículos eletrônicos até sábado A sede do Combo será transferida Com a apresentação final do público autografada por Francisco Guccione. No que diz respeito à gastronomia e aos vinhos, o evento que faz parte da programação “Taças de Estrelas” no sábado e domingo é imperdível na Villa Farsetti em Santa Maria di Sala, onde os hóspedes podem passear pelas ruas do parque ou visitar as diversas bancas para conhecer as caves e os seus vinhos.

Carlo e Giorgio em Cortina Nas Montanhas, no domingo no Auditório Alexander Girardi Cortina d’Ampezzo Espaço para rir com Carlo & Giorgio que apresentarão o novo espetáculo “Sem Céu”, minha educação para a sobrevivência em um mundo sem mais estabilidade econômica, sem mais referências, sem mais paciência e preocupação. Acima de tudo, sem ironia e auto-ironia. READ Isola dei Famosi, transmissão de TV será encerrada quinta-feira antes de Rosolino: O que está acontecendo

Festival de Cinema de Edera em Treviso Em Treviso, até domingo, será possível participar deFestival de Cinema de Hera Durante o qual você será capaz de ver o que está atrás de você 40 filmesproduzido por realizadores com menos de trinta e cinco anos, incluindo quinze curtas-metragens, 8 documentários e 6 longas-metragens de Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica, Portugal, Bulgária, Jordânia e China.

Para os gourmets, um encontro com queijo Para os gourmets, a data imperdível é domingo no Malga Campocroce no Borso del Grappa onde feira do queijo Bastardo e Morlaco del Grappa » os melhores laticínios de altitude.

Eventos gastronômicos na região de Treviso altura descendente, em ConeglianoÀs sextas e sábados, o castelo oferece provas de vinhos e produtos típicos do comércio local, acompanhadas de animação musical, enquanto Fara de Solego O evento vai ganhar vida “de cima para baixo” Dedica-se às diferentes interpretações da enologia do território.

Duncan James no Pride Village em Pádua, em Vicenza Sabores do Mar Outro concerto em Orgulho da Donzela de Pádua Onde ele chegará no sabado Duncan James, uma das vozes da boy band Blue, que combinou uma carreira de sucesso como ator de televisão, apresentador e estrela indiscutível de musicais no West End londrino. Para os paduanos que querem um gostinho do mar, o encontro é no Figonza Com a sexta versão do sabores do mar Onde você pode saborear a culinária típica de Kyojiya.

“Circo Incrível” em Rosolina para Mar de RosolinaNa província de Rovigo, uma tenda de circo contemporâneo será erguida para a revista “Circo Incrível” Que começará com o espetáculo “O Homem Magnetizado” em que o Circo El Grito e a Fundação Wu Ming se cruzam novamente, entre a ilusão, a música e a literatura. READ Big Brother Vibe, a história do décimo oitavo episódio

Carmina Burana em Bassano del Grappa Após a estreia em Pádua, “Carmina Burana” Postado por Carl Orff sexta-feira chegará ao teatro em Castle Bassano del Grappa Vicenza. No palco estão a Orquestra de Pádua e Veneto dirigida por Marco Angius, o Veneto Lirico Choir, o coro infantil “Cesare Pollini” e três solistas como a soprano Marina Monzo, o barítono Nikolay Zemlyanskikh e o contctor Federico Fiorio.

Troféus Estelares em Bergenzi Por entre as aldeias e vilas históricas do sopé da Serra Vicentina, os Duendes das Estrelas regressam a Brigganze na sexta-feira e sábado com a participação do Consorzio Totila Vienne duc Brigganze empresas que vão trazer degustação Os seus vinhos são acompanhados por pratos gastronómicos tradicionais.

entre montanhasplanalto de sete municípios, No sábado, no edifício multiusos de Canove di Roana, está agendado um concerto para a banda Monte Lèmerle de Cesuna, que subirá ao palco para apresentar um concerto tradicional.