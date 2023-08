Anna Tatangelo em Terapia: “Ela Sofre” | repentino

Anna Tatangelo, a maravilhosa cantora de Sora na terapia. Ela sofre. A multidão ficou chocada.

Com certeza é incrível artista que isso cantor incrívelbem como um mulher admiradora para ele Excelente belezamaravilhoso Anna Tatangelo. Espiou o vasto Um mundo de sete notas E o show como um todo quando ela era pequena é mais do que apenas uma criança. No entanto, ela foi imediatamente comentada muito por causa de seu caso de amor de longa data com ela. Gigi D’Alessio.

Naquela época ele ainda era casado com sua primeira esposa Carmela Barbatoquem o trouxe ao mundo três filhos. Além disso, ele estava no auge do sucesso com muitos álbum E Concertos Ativo, bem como um número muito grande singles de sucesso. EU Então ele cerrou os dentes bastante como um leoa para eles amor. Os dois deram à luz AndréEle agora é quase um adolescente e mora com sua mãe em Roma.

Quando a história acabou? GGMembros Sora cantora permaneceu fiquei chocado. Ela sofreu muito e nunca sofreu escondido De jeito nenhum para ele grande sofrimento. Os dois posteriormente conseguiram manter boas relações, especialmente para O bem absoluto da criatura em que participam.

Anna Tatangelo, sua confissão inesperada

Auto GG Ele logo reacende a vida amorosa com a mais nova Dennis Espositoque o fez pai, EUapós o término do contato com Livio Corey, ele foi celibatário por algum tempo. Hoje ela é um casal estável com a jovem e charmosa modelo Matthias Narducci. Os dois não estão mais se escondendo e ela apresenta seu filho a ele durante umas férias recentes na praia. André.

ainda na vida EU Também tinha Muita dor. Afinal, ela nunca quis esconder sua grandeza confidencial, que costuma ser típico de todo artista, que dificilmente consegue sê-lo sem ele. Embora muito famosofiquei com uma mulher Pés bem plantados no chão. Agora ele decidiu fazer uma confissão para seus fãs nas redes sociais.

eu recorri a terapia

responder algumas perguntas para os seguidores, uma afirmação a fim de Tente luto de desaparecimento do amado Mãeeu fui a um Psicoterapeuta. Na verdade, ele não fez isso apenas por esse motivo. Ele faz isso há anos, ele admite é uma grande ajuda. Voltando para sua mãe desaparecida, ela revela um segredo Sentir diariamente sua faltaAo lado noite.

No entanto ela é sente sua presençabem como uma espécie de voz suave O que a ajuda a sentir um ao outro Conselho. De qualquer forma, ele mencionou isso também dor não sim nunca cura. E ela, que se tornou mãe, sabe muito bem disso. feliz dia de novo adora. E quem sabe, mais cedo ou mais tarde ele decidirá aumentar a família ou dizer o seu mais doce “sim”.