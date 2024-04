Um espectador morre em um show do Subsonica em Florença: começa uma briga e ele é espancado e cai da escada

paraSimone Innocenti e a equipe editorial online

Antonio Mora, 47 anos, morreu após a cerimônia realizada no Fórum Mandela, em Florença. Originário de Potenza, viveu em Pistoia. Ele estava com sua esposa. Subsónica: “Muito triste”

Um espectador morreu depois que uma briga começou no final de um show do Subsonica no Fórum Mandela, em Florença. O ataque ocorreu na noite de quinta-feira, 11 de abril, quando as últimas notas do show tocavam no pavilhão esportivo.

O nome da vítima é António Moura, 47 anos, Originário de Potenza, viveu em Pistoia. Ele era casado e pai de dois filhos: um menino de 6 anos e uma menina de 2 anos.

De acordo com a primeira reconstrução Ele morreu de traumatismo craniano após cair da escada após levar um soco Quem foi atingido na cabeça.

Dor subsônica “Ficamos horrorizados com o que aconteceu ontem à noite ao sair do estádio e estamos profundamente tristes. Subsônica escreveu no Instagram “Estamos próximos das famílias das pessoas envolvidas neste momento tão difícil.”

Reconstrua o ataque De acordo com a reconstrução preliminar, o homem esteve presente na cerimônia com sua esposa. Ele ia fumar um cigarro na escada Com ela quando um grupo de pessoas chegou.

Ainda não está claro como surgiu a discussão: o fato é que Câmeras internas registram uma pessoa atacando a vítima Por trásE ele pode atacá-lo Um soco na cabeça.

Nesse momento o homem cai da escada.

Porém, as câmeras não capturaram o rosto do agressor.

Alguns espectadores deram o alarme e pediram ajuda e a polícia. Mora foi levado para Carrigi, mas morreu pouco depois devido aos ferimentos graves: Ferimento na cabeça. READ Ataque ao Pro Vita: Retorno da atmosfera dos anos 70

Eu sou Nove pessoas estão sendo ouvidas pela polícia Em relação à morte do homem: São 9 trabalhadores que trabalhavam na época.

Amarelecimento da faca Há também um mistério que a polícia está tentando resolver. Alguns trabalhadores estavam dizendo que O homem teria sacado uma faca Nesse ponto pode ter havido uma reação. A polícia encontrou a arma, mas está tentando descobrir quem a possuía.

vídeo Vídeo das câmeras de vigilância do Fórum Mandela em Florença A cena da luta aparecerá. Pelo que sabemos, o vídeo foi extraído do arquivo fotográfico do pavilhão desportivo e entregue aos detetives.

O homem de 47 anos supostamente recebeu um golpe de uma pessoa É possível que ele fosse funcionário de uma das empresas responsáveis ​​pela desmontagem do teatro ao final do espetáculo. O soco fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão, sofrendo graves ferimentos na cabeça, que posteriormente faleceram no pronto-socorro de Karrigi.

Quem é António Moura? Foi Antonio Moura Um trabalhador em uma empresa Ele é pai de dois filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 2 anos.

Grande torcedor do Napoli: A paixão de Maradona e os muitos vídeos que publicou sobre alguns jogos vistos em campo atestam a sua “fé” napolitana.

Viveu muitos anos em Pistoia, embora tenha nascido em Potenza.

Moura é descrito como uma pessoa bastante reservada. “pessoa respeitada» Dizem quem o conheceu e ainda não acredita na sua morte.



