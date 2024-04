WarnerMedia, Thomas J. Ciampa no comando de Itália, Espanha e Portugal

Mudança no topo da Warner Media em alguns países europeus. Thomas J. Ciampa é o novo Diretor Regional para Itália, Espanha e Portugal.

Esta nomeação surge na sequência da decisão de Barbara Salabi de deixar a empresa.

Em seu novo cargo, Ciampa se reportará ao Priya Dogra, presidente, EMEA e Ásia, WarnerMedia, Será responsável pelo desenvolvimento e implementação da estratégia da WarnerMedia e pela otimização de todas as atividades comerciais e de marketing em Itália, Espanha e Portugal. Sua missão inclui distribuição de filmes, produção cinematográfica nacional, licenciamento de conteúdo, entretenimento doméstico e produtos de consumo, bem como vendas de publicidade e distribuição de canais WarnerMedia e serviços de streaming. Como presidente e CEO da Warner Bros., Thomas continuará Entertainment Italy, supervisionando a distribuição de filmes da Sony Pictures na Itália. Ele trabalhará em estreita colaboração com a WarnerMedia Studios & Networks em Burbank e com a HBO Max.

“Thomas tem um profundo conhecimento de nossos negócios, marcas e franquias, o que tem um valor tremendo para nossos fãs”, comenta. Priya Dogra, presidente, EMEA e Ásia, WarnerMedia – Promovemos também uma extensa colaboração e um vínculo importante com os nossos parceiros de negócios e a comunidade artística e criativa ao longo dos anos. Thomas é um líder dinâmico com uma impressionante história de sucesso profissional e será parte integrante da minha equipe de liderança.

“É uma honra poder liderar a WarnerMedia em Itália, Espanha e Portugal. Durante os meus 25 anos na Warner, tive a oportunidade de aprender e descobrir como as nossas marcas e o mundo do entretenimento se tornaram parte da vida das pessoas – a nossa posição é forte e eu sou”, afirma Ciampa. “Junto com minha equipe, estarei sempre na vanguarda no atendimento aos consumidores, clientes e espectadores, dando continuidade à tradição de excelência que sempre nos representou. minha profunda gratidão a Barbara por sua liderança excepcional nos últimos 10 anos.”

Biografia de Ciampa

Ciampa trabalhou para a WarnerMedia em vários cargos de liderança, mais recentemente como vice-presidente sênior de distribuição teatral na Itália, Espanha, Portugal e produção doméstica italiana. Ciampa juntou-se à Warner Bros. em 2002 como Diretor de Vendas, tendo iniciado sua carreira na Warner Village UK.

Equipe do novo Diretor Nacional

A WarnerMedia também anunciou hoje a equipe de liderança que se reportará a Thomas J. Ciampa na Itália, Espanha e Portugal.

Carlos Prada foi promovido a Vice-Presidente de Distribuição Teatral em Itália e Espanha, além do seu cargo atual de supervisão da distribuição de filmes em Espanha.

Andrea Fidoni continua na sua posição atual como Vice-Presidente de Marketing do Grupo em Itália e Espanha.

Angel Yllera continua na sua posição atual como Vice-Presidente de Licenciamento de TV, Vendas de Afiliados e Distribuição Digital em Itália, Espanha e Portugal.

Fabrizio Ioli continua em sua posição atual como vice-presidente sênior de varejo e produtos de consumo na Itália e na Espanha.

Andy Conklin continua na sua função atual como Vice-Presidente Sénior de Estratégia e Negócios para Itália, Espanha e Portugal.

Pablo Noguerules continua em sua posição atual como Vice-Presidente Sênior de Produção Local na Espanha.

Marco Berardi continua na sua posição atual como Vice-Presidente de Vendas de Publicidade e Joint Venture em Itália e Espanha.

“Estes executivos são todos líderes comprovados que têm sido parte integrante do crescimento do nosso negócio em Itália, Espanha e Portugal, e a sua liderança excepcional continuará a gerar resultados nas regiões”, conclui Dogra.

