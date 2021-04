O Dia das Mudanças na Ilha Famosa: Ilary no lugar de Pio e Amedeo

Isola dei Famosi 2021: os looks legais de Ilari Blasay

É o Ilha de programação dos mais famosos O que, a partir de maio, deixa a abertura em horário nobre na noite de quinta-feira para passar para sexta-feira. Assim, a Mediaset tenta mitigar o efeito Um passo do céuO romance de Rai1 de que a realidade sempre teve o pior.

No entanto, as pré-condições parecem estar testemunhando a favor de um sucesso esmagador, impulsionado pela nova gestão de Elary Blasey Do qual o público participou desde o início. Por outro lado, os números nos dão um cenário completamente inesperado, com um Cadastre-se no negativo O que envolveu uma rápida mudança de planejamento para evitar medidas mais draconianas.

Se apenas algumas semanas atrás, houvesse uma conversa sobre a possibilidade Amplie a ofertaEm vez disso, os novos dados sugerem a possibilidade de um desligamento antecipado. E então começamos de novo sexta-feira, Para tentar aumentar a curva de audição, enquanto a data de segunda-feira permanece firme.

Os dois episódios semanais não ajudaram no lançamento do programa, que sempre ficou bem abaixo das expectativas. Estreia prevendo faíscas, com O casal Blassie Zorzi Além de um péssimo lançamento de grandes nomes, com um impacto na rede que se revelou esmagador.

No entanto, a onda de comentários registrados na web não se transformou em um arquivo O sucesso da audiência na frente da TV, Que continuou a favorecer a contraprogramação sugerida por outras redes.

Assim, o colapso do episódio final, o ocorrido em 22 de abril, determinou a decisão final da emissora que queria materializar os números.A famosa ilha, Com uma clara intenção de alcançar os concorrentes diretos e dar um novo impulso à quota que ainda é inferior a 17%.

Escolha um transmissor A aposta a favor Para abrir espaço para Os sobreviventes Certamente não ajudou no ritmo do episódio direto da linha de vida. A inexplicável decisão de marcar um show que atrai inerentemente flutuações em tempo real, na verdade, poderia ter perdido alguns pontos e levado a uma decisão Mudança de localização É esperado para as próximas semanas.

Por outro lado, o show de Pew e Amedeo foi muito bom, quebrando o limite de 20% e acertando o sprint Top Ten A partir de Carlo Conte, Está de volta à Rai1 para o segundo lançamento do amarcord, que foi inaugurado em 2020.