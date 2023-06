O Paraíso das Damas, Tancredi di Sant’Erasmo irritado antes de filmar: “Eles me trataram tão mal”

Flavio Parente, Tancredi em Il Paradiso delle Signore, muito zangado com algo que aconteceu com ele antes do início das filmagens da oitava temporada: eis o que é

Il Paradiso delle Signore é uma série de música rai de sucesso, transmitida diariamente até o início de maio, após o talk show de Serena Portoni, Oggi è un altro giorno. O produto em questão foi agora substituído pela série espanhola Six Sisters, e continua a ser uma referência para os telespectadores do primeiro centro italiano. Isso se deve em parte ao fato de ter sido inicialmente transmitido no horário noturno (atingindo assim um público mais amplo) e em parte ao fato de as histórias de Vênus trabalhando no Atelier Paradiso serem particularmente atraentes.

O elenco, então, é formado por atores extraordinários, que são “obrigados” a passar um tempo significativo no set devido à duração da série, que já está em sua oitava temporada. Para Il Paradiso delle Signore 8, as filmagens começaram na segunda-feira. Cada um dos protagonistas da história postou uma história ou postagem social na qual anunciava que estava feliz por estar de volta à cena. Também entre eles está Flavio Parenti, tradutor conhecido na cena italiana por também ter feito parte da equipe Un Medico em Famiglia. Ele mesmo disse que estava feliz por recomeçar, mas pouco antes do set teve um acontecimento inesperado: é disso que se trata.

Paraíso feminino Tancredi (também conhecido como Flavio Parente) esconde: “Você é como mosquitos”

Flavio Parenti está sempre muito ativo nas redes sociais. Por exemplo, há poucas horas, ele lançou um vídeo promocional de seu primeiro livro – com 5 capítulos disponíveis gratuitamente – chamado A Divina Aventura. Da mesma forma, nos últimos dias, ele compartilhou algumas fotos do set de Il Paradiso delle Signore com muito pau. Alguém o chamou de incendiário – ele ainda é quem colocou fogo na fábrica de Matilda, e o público ainda se relaciona com ele, como todos os verdadeiros “bandidos”. Mas o que aconteceu com ele depois, antes de filmar?

Bem, mais de uma pessoa já se passou por aí, pois é pelas redes sociais. Justamente por isso, Tancredi ficou nervoso e resolveu explicar: “O ponto azul que você vê no topo das minhas páginas no Facebook e no Instagram prova que realmente sou eu quem está falando e escrevendo. Se você vir alguém que se parece comigo, mas não tem o ponto azul, é falso. Então por favor, denuncie. Aqui. Em tudo isso, tenha um bom domingo. Adeus.”.

Além dessas palavras faladas, há outras que Tancredi di Sant’Erasmo do Il Paradiso delle Signore quis escrever abaixo do post: “Está cheio de Flávios falsos que, como mosquitos na praia no dia 15 de agosto, esperam por você na esquina para sugar seu sangue. Basta confiar no ponto azul”.

