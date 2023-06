Notícias sobre o caso de Rita Atria

Remarque uma nova data com quem viu? Hoje à noite, 31 de maio, às 21h20 no Rai3. Federica Sciarelli enfrentará mais uma vez casos de crimes que chocaram a Itália e além. Ele e sua equipe vão assumir o caso de Rita Atria e deixar espaço para muitas novidades sobre as últimas investigações de pessoas desaparecidas.

Federica Ciarelli Abre nova data para quem viu? Esta noite, 31 de maio. A temporada televisiva continua para a apresentadora, que desta vez vai concentrar todas as suas forças em revelar novas informações sobre os desaparecimentos que chocaram toda a nação e não só, como o caso de Rita Átria. É isso progresso do novo episódio.

Depois de focarInundações que incluíram Emilia-RomagnaFederica Sciarelli está de volta com um novo compromisso quem viu? Ao vivo no Rai3 para falar sobre os últimos casos de crimes não resolvidos. Como em todos os episódios, a apresentadora contará com sua equipe de especialistas que voltará à trilha de um dos casos mais misteriosos para os quais até hoje não há respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu. quem viu? De volta ao rastro de Rita Atria, após revisão de caso Emanuela Orlandi Apenas algumas semanas atrás. A busca pela menina continua Maddy McCann. Também haverá interferência dos telespectadores com seus telespectadores relatórios que às vezes se mostram importantes e quase indispensáveis ​​para solucionar os desaparecimentos. Isso e muito mais no novo episódio de quem viu?.

Encomende a irmã de Rita Atre diretamente do estúdio quem viu?

Retorna um novo compromisso para quem viu? Com muitos convidados e altos e baixos. Federica Sciarelli voltou ao caso de Rita Atria, que ainda hoje permanece um mistério para toda a Itália. Irmã Ana Maria Átriana verdade, foi recentemente introduzido para reabrir investigações. O jovem de 17 anos foi encontrado morto na calçada na hora. Ele acabou de revelar um arquivo Juiz Borsellino Todos os segredos da máfia que ele conhece. Gesto voluntário ou assassinato? grupo de especialistas de quem viu? Ajude a irmã da vítima a esclarecer o assunto muitos anos depois.

Espaço também para a causa de Madi McCann também no próximo episódio do programa transmitido na Rai3. A polícia encontrou um pouco depois de reabrir a investigação considera o conhecimento “interessante”, embora não esteja claro o que exatamente é. Enquanto isso, o principal suspeito da prisão, A.J. mensagem longa. A menina desapareceu repentinamente em Portugal durante as férias com os pais. Também não haverá relatórioso Pedidos de ajuda eles fundamentos Pelo público, que sempre apoiou o sucesso do programa. Um evento imperdível em que Federica Sciarelli será mais uma vez a narradora dos desaparecimentos mais misteriosos dos últimos anos.