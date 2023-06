Quais cores nunca devem ser usadas no quarto e quais são as melhores cores?

Existem certas cores que você definitivamente deve evitar para o seu quarto. Vamos descobrir juntos.

Não há dúvida de que o quarto afeta nosso sono à noite. Obviamente, quando você está mais calmo e satisfeito, é mais fácil adormecer rapidamente.

Mas também ao contrário do que muitos pensam cor do quarto Pode afetar a maneira como dormimos.

De fato, de acordo com os especialistas, existem algumas cores que nos relaxam, enquanto outras nos deixam com medo e ansiosos. entre As melhores cores Para dormir existem azul, amarelo, verde, prata e branco.

Estes, segundo especialistas, são capazes de reduzir o estresse enquanto acalmam o sistema nervoso. Mas vamos descobrir mais detalhes sobre as propriedades dessas tonalidades.

As melhores cores para dormir

Vamos começar de amareloque é considerada uma das melhores cores para o seu quarto desde imita a luz do sol. Esta cor, especialmente se for suave, Alívio de estresse Promove calma. No entanto, tons mais claros não são recomendados, pois estimulam a energia e podem ter o efeito oposto. Outra cor que deve estar no seu quarto é PrataPerfeito se você se inclina mais para cores neutras. Isso leva a sentimentos de calma, em vez de se sentir deprimido. atenção, Apontar para um tom maçante em vez de transparente, pois pode refletir a luz e mantê-lo acordado.

Também digno de nota o branco, uma das cores mais populares para sua casa e quarto, mas não deve ser subestimada. Na verdade, é uma cor simples e neutra que dificilmente causa distrações ou sensações particulares, por isso é perfeita para uma noite de sono tranquila. também o verde É uma cor ideal para relaxar. Quarto verde Ajuda-nos a sentirmo-nos calmos e serenos Porque é uma cor não estimulante. Em geral, qualquer cor pastel é sua aliada na hora de promover o sono.

Cores a evitar

Assim como existem cores recomendadas para o seu quarto, existem algumas cores que você deve evitar completamente se não quiser correr o risco de ficar acordado por muito tempo. Na verdade, as pessoas de cor são mais propensas a dormir pior Menos de 7 horas por noite. Um tom que deve ser totalmente evitado é o marrom, pois pode aumentar a sensação de tristeza e causar insônia.

Outra cor para incluir nesta lista é o vermelho. Na verdade, não só aumenta a frequência cardíaca, mas também Também aumenta a atividade cerebralPrincipalmente ao tentar dormir. É até uma cor associada à percepção de ameaças. Outra cor que deve ser evitada é o preto. Ao contrário do que se acredita, embora seja um tom mais escuro, não promove o sono, muito pelo contrário. Causam sentimentos de tristeza e depressão.