“Não sinto falta das crianças e às vezes trapaceio. Mas eu não sou ruim

Aviso – Francesca Fanani Ela é tão boa em seu trabalho – a maneira como ela combina cenário com ritmo e coragem, ela não é vista na TV há anos – que ofusca seu sucesso. monstrosna Rai2, dando espaço às vozes dadas pela carta registrada porque há dez anos acompanha um torneio como Henrique Mintana, é um disparate digno dos muitos leões do teclado que agitam as redes sociais. Dito isso, para a versão da entrevista que você está prestes a ler – espero que até o fim – Fagnani estabeleceu uma condição: sem perguntas sobre Mentana. Não é o melhor, mas ela certamente não inventou as regras de noivado. Às vezes são aceitos, às vezes não. Nesse caso, alguns dias antes do festival, é apropriado.

Ele tem que se libertar de alguma coisa?

“Sim, do stress de ter de estar sempre à altura do que faço. Mas eu estava no ensino médio: queria 60 na maturidade, 110 com honras na formatura e assim por diante. Eu sou um perfeccionista. Muito cheiroso.”

A quem você deve o maior agradecimento?

“Ley. Eles sempre me apoiaram, mesmo quando escolhi Leyte, na verdade eles estão trilhando o caminho do desemprego.”

Qual é a reunião mais importante para você até agora?

O episódio de Michelle Santoro. Deu uma direção diferente para toda a minha vida. Fui com ele para a Universidade de Jornalismo ».

Como e quando você co-organizou a segunda noite do festival?

Dois dias antes da Amadeus anunciar o Viva Rai2! De Fiorello (5 de dezembro passado, ed.). Ele me mandou uma mensagem perguntando se poderíamos conversar. Imediatamente pensei em Sanremo, mas por um momento temi que ele estivesse me procurando por I soliti ignoti. Quando ele me explicou tudo, aceitei rapidamente.”

Assim como ela, está a influenciadora e empreendedora de sucesso, Chiara Ferragni. Paula Iguno, uma atleta negra e assumidamente gay que sofreu preconceitos de todos os tipos; e a atriz próxima ao mundo LGBTQ+, Chiara Franchini. Você estará no festival em uma aula intelectual? Quem fez? ou outro?

Pense, não, por favor. jornalista. Das três, só conheço Chiara, que é gentil e gentil”.

Qual é o seu filme ou série favorita?

“Ela veio para os monstros.”

Qual papel você mais gostou?

“Muitos. Não me lembro…”.

O que ele fará em Ariston?

«Estarei ao serviço do festival. Mas ainda não houve reuniões, acho que o foco vai ser a espontaneidade. As piadas serão minhas. Vou viver a experiência… ».

Ele também pode cantar ou dançar?

“Estou desafinado e não consigo me mexer.”

Quem sabe um discurso na linha dos comprometidos e pessoais de Rola Jibril ou Barbara Palombelli, suas companheiras de festival em 2020 e 2021?

“Não vou pedir aplausos, mas vou fazer algo que sinto que é meu e que gosto de dizer.”

Estas são coisas milagrosas.

“Eu sei. Em Rai, eles me disseram para não falar… Por outro lado, Drusilla Foer me aconselhou a pensar em alguém em casa que me ame. Honestamente, não acho que Sanremo vá mudar minha vida. Eu vivo como uma homenagem, e logo em seguida voltarei à minha vida habitual ».

No entanto, haverá uma mudança: no dia 21 de fevereiro, “Belve” voltará à Rai2 em horário nobre.

“Isso mesmo. Boomerissima vai durar até 14 de fevereiro, e então estarei lá por cinco semanas.”

Você tem um agente agora?

“Não. Tenho um advogado que está acompanhando os contratos para mim.”

Você foi reconhecido na rua recentemente?

“Alguns, mas certamente nenhuma multidão.”

Em 2021 fez um monólogo para as hienas sobre a questão do assédio sexual no trabalho: Você já sofreu?

“Começar”.

Além disso, o salário das mulheres é menor que o dos homens: agora quanto você ganha?

“Eu não me queixo”.

Quanto é o seu salário em Sanremo?

“Como é feio falar de dinheiro.”

E porque?

“Eu também iria ao festival de graça.”

Ela fará trabalhos de caridade como Chiara Ferragni, que doará tudo para Derry, Women Online Against Violence?

“É um gesto bonito para você, mas eu cresci em uma família que sempre deu tudo o que podia o ano todo. Meu pai de 85 anos foi ao correio para pagar a última conta há alguns dias.”

Que trabalho seu pai fazia?

“O exército. Fazia parte da gendarmaria do Vaticano.”

Qual é o mal-entendido mais frequente e irritante sobre você?

“Quando dizem que sou ruim. Não é verdade. Odeio preconceito.”

Maior erro que você cometeu?

«Depois que me privei de uma relação tranquila com a minha mãe (que faleceu em 2015, ed.) e ela me negligenciou um pouco. Isso se aplica ao meu pai também. Trabalhe duro, os dias voam.”

A primeira coisa que você quer dizer para sua mãe agora?

“Você viu, mãe?”

É para o politicamente correto?

“por nada”.

Desistiu da licença maternidade por algum motivo específico?

“Ninguém. Não aconteceu, não sinto falta e acho que podemos ser felizes mesmo sem filhos.”

É google nomeado na web?

Não, mas nas redes sociais leio o que as pessoas falam de mim.

A coisa mais idiota que você faz na internet?

“Antes de dormir, quando estou estressada, olho as receitas da Fatto na casa da Benedetta no Instagram: ela me hipnotiza como um mantra.”

Já que ele falou em ir para a cama, um estudo recente do professor americano Terry Fisher, da Universidade de Ohio, diz que os homens pensam em sexo 18 vezes ao dia e as mulheres 10: ela?

“Eu sou mediano. Você está sugerindo que eu assista pornografia?”

Eu nunca vou me permitir. Se alguma coisa, as práticas do passado.

“Claro (risos), mas só vejo as receitas quando estou deprimida, e são muito melhores do que saborear.”

Você já saiu ou saiu?

“Já desisti de mais.”

Ele traiu muitos?

“Não sou um trapaceiro em série, mas não posso dizer que já fiz isso. Não sou nenhum santo.”

Eles já te pediram em casamento antes?

“Algumas vezes, mas fugi. Não acredito no amor para sempre.”

Se houver agitação em Sanremo e eles oferecerem tudo no mundo do entretenimento: o que isso faz, você aceitaria? Afinal, jornalistas são capazes de tudo…

Já me ofereceram e recusei. Com certeza, melhor do que se jogar na política…”.

O que ele disse não?

“Você não diz.”

Será que “Dancing With the Stars” fará isso?

«Não, mesmo que eu goste. Sou jornalista e certas escolhas vão me tirar forças do que mais gosto de fazer.”

Luisella Costamagna, que venceu este ano, errou ao correr?

“Não. As investigações não foram conduzidas, elas foram conduzidas no estúdio.”

O que você acha de Giovanna Civitello, esposa de Amadeus, que será a correspondente do ‘Vita in Direct’ novamente este ano no festival?

“Eu não a conheço. Se ela é boa, então é certo que ela trabalhe, independentemente do marido. A televisão não trai: sem talento, você não vai a lugar nenhum.

Se você pensar no estágio de Ariston, o que mais te assusta?

Gestão da emoção. E como todo mundo, eles caem da escada.