“Minha mãe não é mais dela. Uma herança? Algumas compras me deixaram paranóica.”

para Andrea Milko Scovic65 anos, filho Gina Lollobrigida E o marido dela Milko ScovitchNo entanto, a conclusão dramática de seu relacionamento com a mãe não é apenas uma questão de origem. Há também as palavras não ditas e os relacionamentos que foram danificados nos últimos anos, as coisas, não preciosas, mas emocionalmente importantes, que evocam memórias importantes e momentos da vida familiar, que desapareceram. Mas há também a questão econômica. Scovitch, um civil nos julgamentos da atriz ‘faz-tudo’ acusada, André PiazzolaPara defraudar os incompetentes e lavar dinheiro, com 9 milhões de bens desaparecidos, vê-se agora a partilhar a herança com o homem que viveu os últimos anos da vida da actriz ao seu lado. De sua parte, Piazzolla sempre afirmou ter agido no melhor interesse de Lollobrigida e sempre respeitou seus desejos.

Gina Lollobrigida, Amarela na Herança: 9 Milhões Desaparecidos. Receitas de casa e vendas de joias desapareceram

Poucos pertences de sua mãe permaneceram. Você é uma parte civil nos julgamentos decorrentes de sua reclamação. Quando você suspeitou que algo havia mudado e que esse homem estava influenciando sua mãe?

“O primeiro departamento de apoio foi solicitado em 2013. Percebi que havia despesas que ela não tinha feito antes. Seus amigos me avisaram que ela não era mais ela mesma, que tinha comportamentos estranhos, que parecia que alguém a controlava, que ela não sabia dizer o que pensava. Então, meu filho e eu tivemos acesso negado à casa de minha mãe. Fui compelido por esses fatos a tentar protegê-la legalmente”.

Qual era a relação dele com a mãe?

“Tivemos um bom relacionamento. Ao contrário dos outros, eu disse a ela o que pensava, às vezes ela não gostou, mas no final foi algo que ela apreciou. Tínhamos interesses em comum, principalmente a fotografia. Sinto falta de tudo tanto isso.”

Existe alguma coisa que ele gostaria de poder dizer a ela que não pôde dizer a ela antes de ela morrer?

“Antes de perder meu pai, todos os dias algo passava pela minha cabeça que eu gostaria de dizer a ele. Com a minha mãe é a mesma coisa, sempre tem alguma coisa que ela gostaria de dizer, ouvir o que ela tem a dizer. Uma vida nunca é suficiente.”

Que relação ela teve com Bazola antes de começar a suspeitar que ele estava tentando influenciá-la e assumir a grande propriedade de sua mãe?

“Ele não tinha qualificação profissional, era auxiliar. Dava uma mãozinha para ela principalmente com a logística das exposições de fotografia. Ela o levou algumas vezes para casa. Aí ele começou a se passar por amigo do meu filho, fazendo pegadinhas com perguntas sobre mim e sua mãe. Naquele momento comecei a suspeitar que ele tinha más intenções “.

Há algo na mãe dele que, além do valor econômico, tem valor sentimental e ele gostaria de estar com ele

“Suas câmeras antigas, não as encontrei da última vez que vim para casa para o estoque. Minha mãe me deu uma paixão pela fotografia.”

Qual é o filme favorito da sua mãe?

Pane Amore e Fantasia, Trapezio, Notre Dame, Beat the Devil e muitos mais. Não há um em particular, eu amo todos esses personagens que ele criou.”

O que significa, e o que significa, ser filho de um grande cantor?

“Você está sempre no centro das atenções, eles o reconhecem na rua, os paparazzi atrás de você. Se você trabalha no show business, também pode ser uma vantagem. Mas se você leva uma vida normal, também pode se ouvir dizer em um entrevista de emprego: “Por que você veio aqui?” ? Eu não preciso trabalhar.”

