Coldplay, ingressos esgotados. Outras datas anunciadas na Itália – Corriere.it

A partir de Edição de entretenimento

Após grande procura, a banda britânica decidiu aumentar o número de concertos, que serão cinco: dois em Nápoles e três em Milão.

Os ingressos para o Coldplay também foram colocados à venda desta vez. Milhares de fãs já faziam fila nos locais autorizados nesta manhã para ganhar pelo menos um ingresso. Assim, o grupo de Chris Martin decidiu aumentar o número de datas, de 2 para 5. As etapas originais permaneceram, ou seja, 21 de junho de 2023 em Nápoles e 25 e 26 de junho de 2023 em Milão. Além desses dois novos compromissos: um em Nápoles em 22 de junho e outro em Milão em 28 de junho, respectivamente, no Estádio Diego Armando Maradona e no San Siro. Os torcedores italianos suspiram aliviados. Eles finalmente poderão conhecer o Coldplay na Music Of The Spheres World Tour.

Onde eles podem comprá-lo? Os assinantes do My Live Nation já podem comprar ingressos hoje, enquanto outros terão que esperar até amanhã, quinta-feira, 25 de agosto. Estamos agora no meio de um grande desafio, a corrida de ingressos. Felizmente, com mais algumas datas, será possível não se decepcionar por esgotarem em poucos minutos. Em 2016, os ingressos esgotaram em tempo recorde. Na Ticketone e Ticketmaster, os ingressos estarão à venda amanhã a partir das 10h. O limite de compra por cliente é de 4 ingressos no período de pré-venda, aumentando para 6 ingressos na venda geral. Observe que os ingressos são nominais e o preço varia de acordo com a data e o tipo de ingresso. Em Nápoles, como em Milão, os preços variam de um mínimo de 57,50 euros (6º setor numerado) a um máximo de 172,50 euros (1º setor numerado). READ Financiamento ativo da indústria de videogames | Italy Development Finance - Notícias de videogames para computadores e consoles

Preços – Nápoles Prato: 103,50€ (90€ + pré-venda 13,50€); Primeiro setor numerado: € 172,50 (€ 150 + pré-venda € 22,50); O segundo setor numerado: 138,00 euros (120 euros + oferta antecipada 18,00 euros); O terceiro setor numerado: € 97,75 (€ 85 + pré-venda € 12,75); Quarto: 74,75€ (65€ + 9,75€ antes da venda); Setor V Numerado: 63,25€ (55€ + 8,25€ para pré-venda); Setor VI Numerado: 57,50 euros (50 euros + pré-venda 7,50 euros).

Preços – Milão Prato: 109,25€ (95€ + 14,25€ para pré-venda); Primeiro setor numerado: € 172,50 (€ 150 + pré-venda € 22,50); Setor número dois: € 143,75 (€ 125 + € 18,75 para pré-venda); 3º Setor Numerado: 109,25€ (95€ + 14,25€ para pré-venda); Quarto: 92,00€ (80€ + 12,00€ antes da venda); Setor V Numerado: 74,75€ (65€ + 9,75€); Setor VI Numerado: 57,50 euros (50 euros + pré-venda 7,50 euros).

Bilheteria 2016 Em outubro de 2016, os ingressos desapareceram rapidamente. Só os mais rápidos e organizados conseguiram vencer. A venda veio antes do imaginado. A decepção dos fãs mais lentos, que queriam tanto ir ao show marcado para julho no San Siro, foi enorme. Então a banda britânica decidiu adicionar uma data, novamente em Milão. Mais uma vez os ingressos esgotaram em tempo recorde. Alguns falharam novamente. Depois a amarga surpresa: os mesmos bilhetes que não conseguiram comprar acabaram por ser vendidos online novamente com a diferença de que os preços atingiram valores muito elevados. Os Codacons então apresentaram uma queixa ao Ministério Público de Milão para confirmar quaisquer presunções do crime e punir os autores. Desta vez, esperamos uma compra mais tranquila, mesmo que os sites tenham sido relatados desacelerando no início do dia devido ao alto número de visitantes. O conselho é sempre consultar sites confiáveis ​​e não comprar ingressos de pessoas não autorizadas. READ Versículo! Festival de Tango de Milão no Milspace em Sesto San Giovanni