Revelada a causa da morte do ator John Wick e The Wire

O ator faleceu em março aos 60 anos Lance Reddickfamoso épico John Wick e a série o fio. Conforme relatado inicialmente pela Variety e confirmado pelos representantes do ator, Reddick faleceu do que parecia ser causas naturais na manhã de sexta-feira, 17 de março de 2023. Na época, não foi relatado se havia alguma doença ou problemas anteriores. por trás dessa partida repentina.

De fato, as causas da morte do ator só agora foram reveladas: conforme noticiado pelo TMZ, referindo-se ao documento médico relacionado à morte de Riddick, ou seja, seu atestado de óbito, o intérprete morreu de Doença isquêmica do coração que isso Aterosclerose doença arterial coronariana.

A esposa de Lance Reddick, Stephanie, ligou para o 911 depois de encontrá-lo desmaiado em seu quintal. Pouco antes de sua morte, Lance estava em uma turnê de divulgação do capítulo quatro. John Wick Ele também estava programado para aparecer no The Kelly Clarkson Show, que aconteceria uma semana após sua morte.

de outra forma John Wickonde ele jogou sharonE Porteiro continental para Nova IorqueReddick também é conhecido por seu trabalho na o fio da HBO, onde interpretou o policial de Baltimore Cedric Daniels em todas as cinco temporadas do programa.

Recentemente, ele também estrelou oito episódios da adaptação vampiro. Além disso, ele desempenhou o papel de um dos protagonistas Horizon Zero Dawn e a sequela Horizonte Proibido Oeste. Na tela grande, além de quatro filmes John WickNós vimos isso em garotão para Spike Lee Em 2013 e mais recentemente em ataque de força 3E Uma noite em Miami… E Godzilla contra Kong.

