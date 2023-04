Assista ao vivo por apenas 3€

estou esperando o lançamento a muito tempo garota do pântano? Finalmente esta noite você pode agradá-la. O novo drama de mistério com Daisy Edgar Jones estará disponível no Sky Cinema. Mas se você quiser vê-lo em fluxo Onde e quando você quer escolher Agora TVHoje, apenas 3 euros no primeiro mês.

com Bilhete de cinema + entretenimento Por apenas 3€ terá acesso a muitos títulos para desfrutar sozinho ou com toda a família. O melhor do entretenimento está disponível em duas telas simultaneamente série de TV nacional e internacional Displays que todo mundo está falando filme Mais do que esperado. Tudo em uma solução econômica e conveniente, sem fronteiras.

Seu aplicativo oficial está disponível para todos os dispositivos. Isso significa que você será capaz de ver garota do pântano Esteja você sentado confortavelmente no sofá, em frente à sua smart TV ou em trânsito com seu dispositivo móvel ou laptop. Aqui está O resumo oficial Do filme:

Provocando um mistério com Daisy Edgar Jones, do livro best-seller de Delia Owens. Carolina do Norte, década de 1960: uma garota que escolheu viver longe da sociedade é acusada de assassinato.

Assista Swamp Girl em transmissão também do exterior

recurso de seleção Agora TV é poder ver garota do pântano Eles também vêm de fora. Na verdade, os programas que você ama viajam com você para os países da União Europeia. Com esta assinatura, de acordo com Regulamentos de execução sobre a possibilidade de transporte transfronteiriçotrazendo os mesmos endereços da Itália para a Europa.

Dependendo do Passe que você ativou, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas Agora TV dos mesmos dispositivos que você costuma usar e escolha o programa que deseja assistir, Sem custos adicionalnos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

