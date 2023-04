Gianluca Ginobel Idade, Formação Acadêmica, Namorada Celebridade, Fotos Antes e Depois do Instagram: Tudo Sobre o Cantor do Il Volo

Membro de Voo, Gianluca Ginoble está noivo feliz hoje: mas você conhece o parceiro dele? Deixe-nos saber mais sobre sua vida privada e carreira.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto são todos muito reservados sobre suas vidas privadas, apesar de sua grande fama. Vamos falar sobre algumas curiosidades pouco conhecidas do primeiro poeta mencionado.

Um dos cantores de ópera mais queridos do nosso país, fundador e integrante, com os colegas e velhos amigos, Piero Baroni e Ignacio Pochetto, do trio Il Vollo. Um grupo que leva a música italiana ao topo do mundo. Talentos puros, apesar da má reputação, membros Voo Eles sempre foram muito relutantes em falar sobre suas vidas privadas. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre Gianluca Genoble.

profissão de letrista

Em comparação com seus colegas, Gianluca Ginoble costuma postar nas redes sociais instantâneos durante as férias ou flashes de sua vida cotidiana. As imagens renderizadas parecem muito diferentes do que estamos acostumados, como nesta foto, por exemplo, onde a vemos em uma versão decididamente escura. Nascido em 1995, Ginobel começou a dar os primeiros passos no mundo da música ainda criança, graças ao seu querido avô que logo percebeu o seu grande talento. Ginobel começa a participar de vários concursos de canto, mas o grande sucesso vem em 2009, durante a participação no programa Rai Uno. te deixo uma canção. Nesta ocasião, de VooJuntamente com Piero Baron e Ignacio Pochetto.

A Vida Privada de Gianluca Ginobel

Há mais de um ano, Gianluca Ginoble vive um lindo romance com ele Eleonora Venturini Storaro. Os dois, de tempos em tempos, postaram algumas fotos fofas nas redes sociais, mesmo que tivessem longos períodos de tempo entre eles devido ao trabalho. Orgulhosa de seus parentes famosos, Eleonora é na verdade neta de Vittorio Storaro, um famoso diretor de fotografia que ganhou três Oscars em sua carreira. Na verdade, Storaro dirigiu fotografia para grandes filmes como O último imperador – Por Bernardo Bertolucci – Fim do mundo agora E vermelhos.

Eleonora Venturini Storaro é designer gráfica e graduada em Moda e Ciências da Moda pela Universidade La Sapienza, em Roma. Depois de se formar, frequentou o prestigioso Istituto Marangoni em Milão, em particular um curso de design de moda. A relação dos dois é próspera, como confirma o próprio Gianluca Ginobel em Ensaios muito certo, apresentado por Silvia Tuvanen no Canale 5, há algum tempo. Na verdade, ele revelou:Estou noivo, em homenagem a minha mãe Eleonora. Hoje estou verdadeiramente imerso no amor, posso dizer abertamente: estou feliz. No passado, as óperas muitas vezes invadiram as capas italianas brilhantes. Um de seus namoros mais famosos é o do influente e ex-naufrágio D.J. Ilha das celebridadesMercedes Henger e ex-estrela D Bubba e o geekPasqualina Sana.